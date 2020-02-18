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重庆万州加强楼栋管控应对疫情——

守好楼门 打开心门

人民网记者  崔  佳  常碧罗

2020年02月18日08:38 来源：人民网－人民日报

凌晨3点，重庆万州区五桥街道香炉山社区值班室里，党总支书记付山祥被闹钟叫醒，起身外出检查。自万州区实施了“单元严控”“家庭严管”“邻里联帮”的疫情防控措施后，他就住在了社区办公室，“小区对人员外出进行严格管控，每个晚上都要派工作人员轮流到居民楼前巡查。”

五桥老街有沿袭百年的赶集民俗，疫情防控期间，付山祥和20多名社区党员干部、居民小组组长，在逢赶集日的当天凌晨4点，就赶到通往老街的各个路口值守，劝导商贩和赶集居民返回。

居民不出门，买东西怎么办？“你们需要啥子，在微信群里说一声，我们马上就帮忙买来。”这些天来，从米面肉菜，到灯泡、螺丝钉等生活物资，付山祥和社区党员干部、志愿者们逐一登记，到超市购买后再一一送到楼里。

把好楼院门的同时，社区干部还坚持挨家挨户地宣传、走访，让大伙儿在家里也要做好防护；与此同时，牌楼街道为每个居家隔离家庭配备了一支体温计、一瓶消毒液、一把家用浇花喷雾器、一份个人防护指导手册以及口罩。居家隔离居民纷纷点赞……

《 人民日报 》（ 2020年02月18日 06 版）

(责编：李轶群、许晓华)


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