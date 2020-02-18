太原强化老旧小区管理——
“老小区”有了“守门人”
人民网记者 刘鑫焱 乔 栋
2月15日，太原气温骤降。“近一个月根本没歇着。”老军营街道桃南二社区党总支书记李建芳除了入户走访，还要参与值班守在小区门口，把守着这个片区隔绝病毒的“总闸门”。
无物业小区、老旧小区，是此次疫情防控中的重点难点所在。“相比村子而言，老旧、无物业小区人口流动大，而且老军营辖区优质学校多，租住人员多，要掌握里面的人员居住和流动情况挺难。”太原市委组织部副部长高义元介绍，在各城区摸清底数的基础上，他们通过人财物保障等方式，激励社区干部和“楼院长”“网格长”“街巷长”坚守基层，实现“入户走访全覆盖、重点群体全监测”。为增强一线防控力量，太原市委提出了从市委、市政府工作部门抽调精干力量，组建“突击队”的办法。“我是党员我报名”“我也想去”，太原市文明办综合科科长王冰说，通知一发，市文明办机关干部就纷纷请战。太原市专门从市直机关单位抽调了包括12名县处级干部在内的825名机关干部，组建了8支“突击队”下沉一线，由各区统筹安排。突击小分队充分发挥先锋模范作用，成为疫情防控“排头兵”“守门员”，有效缓解基层一线工作繁杂、人手不足、任务量大等突出问题，实现了关键区域有党组织把着、关键时刻有党员顶着、关键岗位有党徽亮着。
《 人民日报 》（ 2020年02月18日 06 版）
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