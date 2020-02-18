以信息公开助力疫情防控

及时发布权威信息、回应群众关切，广泛发动和依靠群众，同心同德、众志成城，我们就一定能打赢疫情防控的人民战争、总体战、阻击战

新冠肺炎疫情发生以来，各地全力以赴抓好疫情防控工作。中央政治局常委会会议强调，要正视存在的问题，及时发布权威信息，回应群众的关切，增强及时性、针对性和专业性，引导群众增强信心、坚定信心。

做好宣传教育和舆论引导工作，是打赢疫情防控阻击战的重要保障。新冠肺炎疫情发生后，多地依托政府门户网站作为信息公开“第一平台”，强化权威信息发布。四川省在这场疫情阻击战中，以疫情信息公开全面、政策解读准确、回应关切及时为要求，抓实线上线下，增强政民互动，通过信息公开的全程透明凝聚共识，下好群防群控“一盘棋”。

突出信息需求，及时发出权威声音。政府网站作为发布权威信息的“第一平台”，需要认真倾听群众呼声、聚焦群众关切。1月21日，四川省政府网站推出了“全力以赴 坚决打赢疫情防控阻击战”的专题内容，开设了“疫情播报”“回应关切”“防控知识”等相关栏目，每天根据公众咨询最多的问题进行收集整理发布，第一时间更新全省疫情信息，尽可能全方位、立体式、全透明地展现四川的防控行动。通过及时传递政府防控疫情的行动和态度，能够更好获得群众理解、信任和支持。

突出解疑释惑，最大程度凝聚社会共识。防疫工作做得好不好、措施实不实、效果怎么样，群众既看政府怎么说，也看怎么做。四川为确保热点问题得到及时回应，要求全省防控工作领导小组成员单位负责人和相关专家直面公众、解疑释惑，要求信息发布和政策解读直击社会关切点。疫情防控期间，农村群体性聚餐监管八条措施怎么执行？缓解中小企业生产经营困难的政策措施如何落地？帮助农民工安全有序返岗的“春风行动”方案如何实施？面对这些问题，四川通过细化解读，用客观数据、朴素道理、生动案例和喜闻乐见的方式，让群众听得懂、好理解，使相关举措深入人心，凝聚群防群治的力量。

突出政民互动，充分汇聚民情民智。在复杂严峻的疫情面前，要传播放大政府主流声音，也要注重收集民情、汇聚民智。1月28日，四川开设了全省应对疫情公众投诉建议举报电话和网络平台，全天候受理公众咨询、投诉、举报和建议，同步收集处理属地论坛、省委书记和省长信箱来信、人民网地方领导留言板留言等。截至2月17日，电话和平台共收到各类信息3381条。针对各渠道反映的问题，安排专人对群众进行耐心解释、指明解决路径，将共性问题在每天下午5时汇总并转至应急指挥部会商，据此提出对症下药的新举措。反映问题、收集信息、解释疏导、转办交办、反馈磋商，当民意收集办理形成“闭环”，收到的必然是“事事有回音，件件有落实”的良好效果。

人民群众生命安全和身体健康始终是第一位的，疫情防控是当前最重要的工作。落实好“公开透明回应群众关切”的重要要求，既要做好信息公开工作，又要注重回应关切、交流互动；既要广泛普及科学防护知识，又要引导群众正确理性看待疫情，不断增强自我防范意识和防护能力。我们坚信，继续及时发布权威信息、回应群众关切，广泛发动和依靠群众，同心同德、众志成城，一定能打赢疫情防控的人民战争、总体战、阻击战。

（作者为四川省政府信息公开办公室主任）

《 人民日报 》（ 2020年02月18日 05 版）