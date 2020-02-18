一条条“干货满满”的政策措施，给受疫情影响较大的行业和企业带来了“及时雨”，树立起正向预期、增强了发展信心

统筹疫情防控和经济社会发展，我们不妨把问题思考得更充分、把工作抓得更实、把措施落得更细

战疫情、扶企业、稳经济。疫情发生以来，不少地区一手抓疫情防控，一手抓经济社会发展。北京出台16条措施，切实减轻疫情对中小微企业生产经营影响；上海推出失业保险稳岗返还、延长社保缴费期等减负政策，帮助企业渡过难关、稳定发展；江苏苏州明确，对承租国有资产类经营用房的中小企业，一个月房租免收、两个月房租减半……一条条“干货满满”的政策措施，给受疫情影响较大的行业和企业带来了“及时雨”，树立起正向预期、增强了发展信心。

“统筹做好疫情防控和经济社会发展，既是一次大战，也是一次大考。”2月12日召开的中央政治局常委会会议强调，各级党委和政府要努力把新冠肺炎疫情影响降到最低，保持经济平稳运行和社会和谐稳定，努力实现党中央确定的各项目标任务。这一明确要求，为在做好疫情防控的同时统筹抓好改革发展稳定各项工作指明了方向。在疫情防控中，我们必须坚持“统筹兼顾”“十个指头弹钢琴”的认识论、方法论，努力把疫情对经济社会发展的影响降到最低。

没有公共卫生安全，就难有经济社会良性发展。只有切实做好各项防控工作，打赢疫情防控阻击战，才能为经济社会发展铺平道路。比如，企业复工复产需要考虑口罩供应等一系列问题，如何为企业有序复工复产创造更好条件？各地中小学、幼儿园推迟开学，双职工家庭未成年子女谁来看护？小微企业、民营企业抗风险能力相对较弱，更容易受到疫情冲击，如何让它们在支持和配合疫情防控工作的同时，顺利渡过难关？做好疫情防控工作，必须有系统思维，既要考虑抗击疫情的各个环节，也要重视疫情可能带来的经济社会问题。统筹疫情防控和经济社会发展，我们不妨把问题思考得更充分、把工作抓得更实、把措施落得更细。

另一方面，促进经济社会发展，也才能为疫情防控提供有力保障。发展是解决一切问题的总钥匙，是打赢疫情防控阻击战的重要支撑；只有把经济社会发展工作做好，才能把疫情的影响降到最低。比如，全力支持和组织推动各类生产企业复工复产，加强产需衔接，才能更好保证抗击疫情的物资供应。再比如，确保蔬菜、肉蛋奶、粮食等居民生活必需品供应，保障煤电油气供应，维护正常经济社会秩序，才能稳定社会情绪，形成抗“疫”合力。因此，我们既要密切监测经济运行状况，聚焦疫情对经济运行带来的冲击和影响，也要做好“六稳”工作，以更大的力度、更快的步伐、更有力的措施，把既定的目标实现好。

战“疫”定有胜时，发展不能停步。虽然突如其来的疫情会给不少行业和企业带来影响，但也要看到，全国已经形成了全面动员、全面部署、全面加强疫情防控工作的局面，疫情防控工作正在取得积极成效。中国经济长期向好的基本面没有变。我们有党的坚强领导和中国特色社会主义制度的显著优势，有改革开放以来积累的雄厚物质技术基础，有超大规模的市场优势和内需潜力，有庞大的人力资本和人才资源，全党全国坚定信心、同心同德，一定能战胜各种风险挑战，顺利实现今年经济社会发展目标任务。

关山万千重，山高人为峰。应对风险挑战最好的办法，就是通过真抓实干，化压力为动力，化危机为契机。保持战略定力，兼顾疫情防控和经济社会发展，统筹抓好改革发展稳定各项工作，我们就能推动经济社会平稳有序运行，实现今年经济社会发展目标任务。

《 人民日报 》（ 2020年02月18日 05 版）