在湖北省天门市疾控中心卫生应急机动队检验组，有这样一个特别的身影：她并非该中心职工，工作单位远在广东，春节回到家乡湖北后得知疫情形势严峻，她毅然选择就地支援，临时加入检验组，参与抗击疫情的斗争。她就是广东东莞市常安医院检验科主管检验师钱珊英。

44岁的钱珊英是湖北天门市蒋湖农场人。1月23日，她和丈夫带着女儿驾车从广东回到蒋湖农场老家过春节。不料受疫情影响，本打算赶回广东工作的她无法出行。

“很多地方医务人员紧缺，而我作为一名医务工作者，却在老家不能出力，这怎么行？”钱珊英在家里坐立难安，“身在湖北，请求就近支援，贡献自己的一份力量。”

钱珊英把想法告诉家里人，家人都表示赞同。她的丈夫说：“与其在家里干着急，不如去一线支援，这样你心里也踏实些。”

“目前，我被疫情阻隔在家乡湖北天门，请求就近支援天门市疾控中心工作。”钱珊英向常安医院写下请战书，获得领导和同事们的支持。她通过多方打听，联系到天门市疾控中心，表达了自己想要支援前线的想法，市疾控中心当即留下了她的联系方式。

随着疫情的变化，专业检验人员愈发紧缺。经过慎重考虑，2月9日，天门市疾控中心致电钱珊英，邀请她加入检验组。来到疾控中心后，钱珊英开展疫病样本化验检测、核对样本、开展体系配置、结果分析……10余道工序，她与组内其他人员一道，严格按规程检测。

与病毒样本打交道，而样本有可能是病毒含量极高的感染源，钱珊英每天穿着厚重的防护服进行化验、观察，和其他成员一起完成将近200份样本检测。虽然每天都要起早贪黑，但她仍然干劲十足。

“我们医务工作者不害怕不退缩，这场战役一定能打赢。”钱珊英坚定地说。

《 人民日报 》（ 2020年02月18日 04 版）