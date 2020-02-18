“我来顶上！”2月1日一早，因一名运送标本的工作人员突然被感染，湖北省第三人民医院检验科主任刘世国马上亲自上阵，没有丝毫犹豫。

运送病患标本要穿越多个病区，尤其是呼吸重症病区，感染风险很大。“新冠病毒与普通标本不一样，具有高风险，不能有一丝懈怠。”作为检验科医师，刘世国深知工作的重要性，穿上防护服，提着标本转运箱，开始在一楼实验室和十三楼实验室来回转运标本，并承担起标本灭活的工作。

将采集好的咽拭子标本运送到实验室，危险远没有过去，但刘世国的工作才刚刚开始——对样本进行核酸检测。

1月31日，经过3天时间的改造和调试，湖北省第三人民医院的新冠核酸检测实验室正式投入使用，这里成为刘世国抗疫的主战场。当天下午4点半，预实验完成后，有80例左右的病患样本需要做核酸检测，刘世国决定继续坚持。

“不同于普通检验项目，核酸检测风险高，检测者往往是一手拿着样本，一手用夹样器取样，距离最近的时候只有几厘米。”刘世国补充道，不止如此，操作周期也长，最长的一次在密闭实验室里待了八九个小时，出来时人都有些缺氧，头晕目眩。就是在这样的高风险环境里，刘世国和他的团队每天要处理180多个标本。

与病毒近距离接触，怕不怕？刘世国直言：“核酸检测操作步骤繁琐，技术难度高，全程注意力要高度集中，根本没时间去害怕。不害怕，但有压力，这更要求我们要胆大心细，完成好检测任务。”

因为长期处在密闭空间，闷热难耐，不少技术人员身上都起了湿疹，从实验室走出来，刘世国和几名同事浑身都被汗水浸透，脸上布满了压痕和淤青，但大家只是互相安慰两句，第二天继续迎接新的样本检测实验。“与病毒面对面，我们不会退缩。”刘世国说。

《 人民日报 》（ 2020年02月18日 04 版）