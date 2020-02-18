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“我们的心与中国紧紧相连”

人民网驻俄罗斯记者  屈  佩

2020年02月18日08:38 来源：人民网－人民日报

日前，俄罗斯古斯里琴与中国古琴博物馆在莫斯科正式开馆。开馆仪式上，中俄传统乐器同室演奏，古斯里琴琴音清脆、中国古琴悠扬婉转，两国观众齐聚一堂，高山流水的知音佳话在俄罗斯上演。

这是一场特别的开馆仪式。仪式上播放了中国人民抗击新冠肺炎疫情的视频。博物馆创始人、馆长沙布罗夫表示，由于新冠肺炎疫情影响，一些古琴还没来得及运来，但他们依然决定此时开馆。“中国人民正众志成城抗击疫情，我们想借此表达对中国的支持。”

俄罗斯国家杜马教育和科学委员会副主席杜哈尼娜在仪式上表示，中国拥有悠久历史，曾战胜过无数困难，必将取得抗击疫情的最终胜利。俄罗斯民族志学者、歌手斯塔罗思京表示，音乐具有治愈功能，在这个特殊时期，希望能以此鼓励和支持中国朋友早日战胜疫情。

博物馆设有俄罗斯古斯里琴和中国古琴两个展区，每件乐器都配有详细的中俄文介绍，未来将有15架古琴在这里展出。

沙布罗夫介绍说，他在参观中国龙人古琴文化村时，观看了中国匠人斫琴的过程，发现俄罗斯古斯里琴和中国古琴有异曲同工之处，因而萌生了将中国古琴介绍给俄罗斯民众的想法。

现场观众尤莉雅说：“文化与艺术交流让我们有了相通的情感。在这个非常时期，我们的心与中国紧紧相连，坚信中国一定能度过这个艰难时刻。”

（本报莫斯科2月17日电）  

《 人民日报 》（ 2020年02月18日 03 版）

(责编：李轶群、许晓华)


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