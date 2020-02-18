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武汉开展3天集中拉网式大排查

要求“不漏一户、不漏一人”

2020年02月18日08:38 来源：人民网－人民日报

人民网武汉2月17日电 （记者田豆豆、程远州）2月16日，湖北省委常委、武汉市委书记王忠林召开视频会，部署开展为期3天的集中拉网式大排查，要求在中央指导组的推动下落实五个“百分之百”工作目标，坚决遏制疫情扩散蔓延。五个“百分之百”举措即“确诊患者百分之百应收尽收、疑似患者百分之百核酸检测、发热病人百分之百进行检测、密切接触者百分之百隔离、小区村庄百分之百实行24小时封闭管理。”

王忠林表示，开展3天集中拉网清底大排查，是贯彻落实应收尽收的重要举措；是坚持人民生命至上的具体举措；是阻断传染源、保民安民的关键举措；是打赢武汉保卫战的具体举措。

武汉疫情防控指挥部要求，在开展集中拉网式大排查过程中，对不服从小区封闭管理的人员，要严肃依法处理，予以曝光；各区要及时完善物资配送体系，为“宅”家市民提供生活必需品保障；要组织一切力量，加快核酸检测，对居家发热疑似患者尽快排查；要千方百计保护好社区工作者。

在大排查中，武汉要求公安、社区、网格一体化推动，实现人工和科技手段相结合，坚持“不漏一户、不漏一人”，同时分类收治。

又电 （记者田豆豆、程远州）记者从武汉市疫情防控指挥部获悉：截至2月16日24时，武汉市现有确诊患者总数36385人，当日新增1690人；现有疑似病人1971人，当日实际新增338人，扣除疑似转确诊、疑似转临床诊断、疑似排除后，现有疑似病人较上日减少197人；全市累计病亡1309例。截至2月17日凌晨，累计有209支医疗队26187名医务人员援助武汉。

《 人民日报 》（ 2020年02月18日 02 版）

(责编：李轶群、许晓华)


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