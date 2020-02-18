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广东将投入不少于5亿元开展防疫科研攻关

2020年02月18日08:36 来源：人民网－人民日报

　　本报广州2月17日电  （记者贺林平）为了充分发挥科技攻关作用支撑打赢疫情防控阻击战，广东省科技厅印发《关于强化科技攻关实施科技惠企行动支撑疫情防控的若干措施》，省、市财政科技资金将投入不少于5亿元，公共卫生与健康、重大传染病防治、生物安全与应急防控等领域，联动开展关于疫情防控的科研联合攻关。

　　在加强疫情防控科研攻关上，广东设立疫情防控科研攻关应急专题，围绕重病肺炎临床救治、院感综合防治技术、病毒溯源与流行病学、致病机理、疫苗开发和生产、药物研发等方向，采用定向组织、揭榜制等方式，分批次组织实施科研项目。获得立项项目经费可先行下达承担单位，由承担单位实行包干使用。

　　人才是科研的核心。对在疫情防控前线工作或对疫情防控作出积极贡献的科技人员，广东将在科技奖励和评价导向上有所倾斜，优先推荐参评省科学技术奖和省人才荣誉称号；对在疫情防控中发挥重要作用的科技成果，优先推荐参评2020年度省科学技术奖；鼓励社会力量设立的科学技术奖，优先奖励在疫情防控中做出重要贡献的科技工作者和科研单位。

　　措施还提出，加强疫情应对科技合作，支持港澳机构和科学家参与广东疫情防控科研攻关项目；与国际科技组织、有关国家和友好省（州）科技创新部门加强多边和双边疫情防控联合科研攻关；支持广东省有关机构积极开辟国际合作渠道，对与国际组织和有关领域领先国家开展的合作项目，优先立项或给予配套资金支持。


　　《 人民日报 》（ 2020年02月18日 12 版）
(责编：李轶群、许晓华)


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