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贵州七星关党员民警冲锋在前

“疫情不退，我们不退！”

程  焕  王  东

2020年02月18日08:36 来源：人民网－人民日报

“我是一名共产党员，2003年被毕节地委任命为贵州省非典大河口省际检查站临时党支部书记。我有着丰富的疫情防控经验，让我去情况较复杂的三板桥派出所吧，我想过一个有意义的生日，敬请批准！”

这是贵州毕节市公安局七星关分局档案科科长张强发给七星关区委政法委书记、区公安分局党委书记、局长周仁的一条信息，张强已经参加工作33年，有着22年的党龄，2月3日是他55岁的生日。

为全力阻击疫情，七星关分局党委近日发出阻击疫情战斗动员令，号召各党支部充分发挥战斗堡垒作用。周仁说，“防控疫情，我们要做到部署落实到位、封堵管控到位、安全防控到位、党员示范到位、支部建设到位，确保党员民警等精干力量持续奋战在最前沿。”据介绍，七星关分局已成立3个疫情防控突击队临时党支部，60名党员民警奔赴基层一线岗位。

党员民警深入一线，极大地缓解了基层防控人手紧张的难题。七星关分局治安大队联合市场监管、文化等部门第一时间落实防控措施，各辖区派出所配合党委政府干部职工对各酒店、宾馆、旅店开展地毯式的走访排查。“疫情不退，我们不退！”一位年轻的党员民警说。来到基层一线后，广大机关党员民警在工作中主动亮明身份，凡事冲锋在前，奋力担当作为。

此外，战疫情，更要保安全。七星关分局通过所队协作、警种联动，保持对各类违法犯罪活动的严打高压态势，及时查处网上造谣、传谣违法行为，先后侦破了一批影响社会稳定的案件、抓获了一批违法犯罪嫌疑人和网上在逃人员。

《 人民日报 》（ 2020年02月18日 11 版）

(责编：李轶群、许晓华)


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