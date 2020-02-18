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闻令而动 勇挑重担

卢  涛

2020年02月18日08:36 来源：人民网－人民日报

“感谢解放军，武汉加油！”火神山医院一名康复者出院前的这句话，发自肺腑，令人动容。

在疫情防控阻击战中，军队医护人员闻令而动，勇挑重担，敢打硬仗，同时间赛跑、与病魔较量。

精兵强将，火速增援。除夕夜，三所军医大学450人紧急出征武汉；火神山医院完工交付，军队医护人员迅速进驻承担起病患救治任务；疫情防控最吃劲时刻，军队增派医护人员支援武汉……铿锵的步伐伴随集结的号角，慷慨的请战书立下必胜的军令状。他们，分秒必争，使命必达！

攻坚克难，全力救治。他们，是患者与死神搏斗的坚强战友；他们，是患者建立康复信心的亲密朋友。厚重的防护服挡不住关切的眼神，感染的风险阻不了逆行的脚步。他们，专业精湛，救治有方！

抗击疫情，军队医护人员勇当人民生命安全和身体健康的捍卫者守护者，向着胜利，进发！

《 人民日报 》（ 2020年02月18日 10 版）

(责编：李轶群、许晓华)


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