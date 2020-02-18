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贵阳南明在各小区设置防控监测点——

护好卡点 强化监督

本报记者  汪志球

2020年02月18日08:36 来源：人民网－人民日报

“棋牌室是监管重点，要坚决关停。”面对区文旅局对网吧、电子游戏室、棋牌室等娱乐休闲场所的突击式检查，贵阳市南明区西湖街道办事处南明堂居委会党支部书记柳梅信心满满：绝不会有明关暗开的现象。“我们在最基层，只有我们的工作实而又实，整个疫情防控线才能更加结实。”

西湖街道办工作人员黄元说，街道办组织工作人员、辖区党员、退伍老兵、楼栋长等，设置29个卡点进行24小时轮班值守、排查，运用贵州110微信服务平台线上登记和对进出车辆及返乡人员登记、监测体温的线下登记管理双结合的形式，加强小区封闭管理。目前，南明区在全区每个小区都设置疫情防控监测卡点，区直各部门加强交叉检查、查缺补漏，把小区疫情防控封闭式管理落细落实。同时组织居委会工作人员和志愿者每天对小区全方位消毒，减少疫情传播风险；通过上门入户、电话联系等方式加大返黔人员排查，做好居家观察、防疫知识宣传引导；当好“代购员”，为群众提供生活品代送、快递代收等服务。

《 人民日报 》（ 2020年02月18日 06 版）

(责编：李轶群、许晓华)


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