浙江 防疫复工“两手抓”

2月16日晚10点，一趟复工人员专列缓缓驶入杭州东站，近300名贵州籍复工乘客平安到达。来自贵州盘州的王珍波乘坐专列抵杭：“一直盼望早日复工，但出村还要开具健康证明。”在各方协调下，当地开辟“绿色通道”，如今凭借“健康码”，王珍波与老乡们顺利返杭。

前来接站的杭州东腾实业有限公司董事长曹水林对这一举措直呼“给力”，“‘健康码’显示为绿码的员工，返回后可直接上岗，企业复工防疫两不耽误。”

曹水林口中的“健康码”，是杭州市在疫情防控期间为方便广大市民、待返杭人员正常出行，抓好疫情防控和复工复产创新采取的一项数字化管理措施。

借助大数据比对，根据全国疫情风险程度、个人在疫情严重地区停留时间次数、与密接人员接触状态等个人有效信息，量化赋分后最终生成相应的三色码。

“绿码直接进入杭州，红码集中隔离14天，黄码隔离7天以内。”杭州市防控指挥部相关负责人介绍说，防疫期间，如何保障返岗返工人员顺利复工，同时确保广大市民的健康安全，成为迫切需要解决的问题，“杭州是数字经济蓬勃发展的城市，利用数字技术优势，‘健康码’应运而生。”

2月13日，杭州正式推广“健康码”的当天，下城区文晖街道的“武林大妈”志愿者毛苍鹏，在地铁口值班时就借助“健康码”成功识别出一名黄码返工人员，“从发现黄码人员到落实居家隔离，全程只用了15分钟。”

通过“健康码”一码核验、免除登记、减少接触、捕捉变化，截至目前，文晖街道共排查出黄码17人、红码42人，“‘一人一码’不仅让社区防疫更精准，还大大提升了工作效率。”文晖街道办事处主任冯琼梅说。眼下复工正在有序开展，将有近500万人口陆续返杭。杭州市防控指挥部相关负责人说：“这是第二周期疫情防控的重大考验，借助‘健康码’既能为外来务工人员带来方便，又为城市运行管理提供数据支撑。”

杭州“健康码”启用以来，每日访问量突破千万人次，目前已累计发放“健康码”超820万人。这一模式迅速推广至浙江全省11个地市：在宁波余姚，来自贵州望谟的岑吉锋凭借“宁波全域一码通”顺利返工；在温州文成，通过建立“三色”评定机制，以村为单位实现全县分色精密管理，并招募来自“绿码”村的志愿者帮扶企业开展复工。截至2月17日12时，全省合计发放“健康码”1498.9万张、绿码率94.7%。

围绕“一手抓疫情防控，一手抓返城复工”，杭州防疫效果显著，自1月28日杭州市新增病例达到最高峰19例后进入下降趋势，目前已稳定至个位数。

浙江还创新利用五色“疫情图”与智控指数，形成了“一图一码一指数”的疫情防控模式，为科学统筹疫情防控与复工复产提供了“浙江经验”。

《 人民日报 》（ 2020年02月18日 06 版）