警惕！社交媒体上的“口罩骗局”

“口罩骗局”涉及的金额少则几十元，多则上百万元。其中，一些卖家根本没有货源，而是坐在家里“空手套白狼”。

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“一罩难求”，让一些人滋生了贪念， 社交媒体上出现了不少“口罩骗局”。一些卖家在社交媒体上声称，口罩有货，1000个起售，更有甚者1万个起售。一次性医用口罩单价卖到了2-9元/个，然而，一些消费者前脚付完款，后脚就被拉黑了。

目前，“口罩骗局”形式主要分为三种，一种是声称自己或朋友在国外，可以帮忙代购；一种宣称有内部渠道，比如在医院或口罩企业有认识的人；还有一种是口罩囤货过多，想要出让一部分。

结果有三个，一是收到了“假口罩”，比如收到的口罩质地非常薄，同时，没有相关资质；二是虚假发货，比如从数量上做文章，一些买家收到了口罩，但与实际购买量差距非常大；三是收到口罩钱后就跑路。

虚假发货或付款后立即拉黑

2月初，来自山西大同的女孩陆萱看到王波在朋友圈发了视频：可以从泰国代购一次性医用口罩，一盒250元，两盒400元，一盒50个，不包邮，将于2月7日带回国。王波是两年前，陆萱在逛贴吧时遇到的一个电视剧同好，双方并不了解。

2月4日，陆萱向王波买了2盒。王波让她将钱转到一个名叫王小楠的支付宝账号中。2月8日，陆萱第二次询问何时能寄出，王波并没有给出快递信息，而是试图让陆萱增加购买量，表示朋友从泰国又带回了1万个口罩。

“我家口罩用光了，不敢出门。”2月12日，陆萱让王波给出具体发货时间，如果没货就退钱，并质疑微王波是在诈骗。2月13日下午5点，王波回复她正在陆续发货。然而，一个小时后，陆萱发现她已被拉黑。

与陆萱相比，张萌算是收到了口罩。十几天前，张萌在抖音里面看到一个人正在卖口罩，就添加了微信，30元钱一个，她买了1500元的。中途，她曾多次催促发货。1月15日，她才收到8个口罩，与此同时，她也被卖家拉黑了，剩下的1260元就打水漂了。

“我在湖北疫区，急需口罩，有点病急乱投医。”2月12日，湖北的赵女士看到微博ID为“买口罩哪里卖口罩一次性N95购买1”的博主正在卖口罩，一次性口罩1.4元/个，限购500个，她预订了400个共计560元。博主让她转账给一个开户名为“无锡杨强塑料制品有限公司”的银行账号。2月13日，赵女士去询问快递信息，发现已被拉黑。“我做好了被骗的准备，但没想到真的被骗了。”

“我们被同一个人骗了”“我也中招了”“同样，我们联合报警吧”……赵女士在社交媒体曝光了这个博主收钱拉黑的行为，发现很多被骗的人在下面留言。其中，有些人买了口罩是因为着急上班，有些人则是为了捐给医务人员。

据赵女士介绍，目前，已经统计到25人被微博ID为“买口罩哪里卖口罩一次性N95购买1”的博主所骗，其中，17人被骗金额共计5655元，最低为85元，最高为1100元。还有一些没有被统计到的人。

破获百万骗局：卖家“空手套白狼”

“口罩骗局”涉及的金额少则几十元，多则上百万元。一些卖家根本没有货源，而是坐在家里“空手套白狼”。

1月末，90后李先生看到兰某在朋友圈发的消息：找到了口罩货源，可以大量低价购入。于是，李先生便和兰某聊了起来，兰某给他发了口罩的图片以及厂家信息。1月26日-2月1日，李先生多次向兰某汇款达65万元，但一个口罩也没收到。在此期间，兰某给他发了很多快递单，并向他解释，疫情期间 ，快递压货，发不出去。

2月9日晚上6点左右，李先生到哈尔滨南岗宣西派出所报案。哈尔滨南岗分局刑侦一大队副大队长王保军是这个案件的主要负责人之一。他在接受中青报·中青网记者采访时表示，涉及疫情物资的案件，我们非常重视，连夜了解情况。2月10日，王保军他们驱车数百公里，从哈尔滨到大连开展追捕。11日一早，他们在大连市金州区一栋公寓内找到了兰某，“进屋后，发现给受害人所谓的快递单有上千个。”王保军说，当场缴获了诈骗使用的手机、银行卡、快递单号等作案工具。据了解，这些快递单是兰某向快递公司索要的，每当买家打了款，他就填写一张，将单子发给买家。

兰某表示，因近期口罩紧缺，他便动起歪心思，通过在微信群、朋友圈等发布信息，待收取钱款后发送虚假快递单号等方式拖延交货，共诈骗钱财560余万元。其中，最多的一笔超过200万元。2月7日，还有人汇款100多万元。

“他没有货源，也没有渠道。”王保军说，兰某自己也没有想到会有这么多人找他。兰某称，单个口罩的价格为0.6元，李先生再以0.9元售出，一个口罩可以赚0.3元。并且，对于每个省第一个联系兰先生的，兰某一般会发展其为某省总代理，吸引更多资金。

2月12日，南岗公安分局哈西派出所又接到了一起口罩诈骗报案。随即破案，涉案金额140万元。并且，嫌疑人非法所得大部分已被其网上赌博挥霍掉了。截至目前，两起案件都在进一步审理中。

骗局仍在继续 部分维权遇阻

而陆萱、赵女士的案件因为一些原因，还未立案。

2月15日下午，中青网·中青报记者联系了微博ID为“买口罩哪里卖口罩一次性N95购买1”的博主，问其是否有口罩售卖，没有收到回复。其个人介绍为“卖完了”，并且，已经清空了所有与口罩相关的信息。

据统计，5人通过名为“无锡杨强塑料制品有限公司”的银行账号付款，共计2550元；5人通过开户名称为“平定萃羽茶店”的银行卡号付款，共计1120元，此外，还有多人通过其他银行卡账号付款。

多个类似账号仍在继续实施“口罩骗局”，并且使用多个银行账号分散资金。在微博，搜到2个类似“买口罩哪里卖口罩一次性N95购买1”的微博ID，分别为“买口罩哪里卖口罩一次性N95购买e”与“买口罩哪里卖口罩一次性N95购买m”，两者使用的头像一致，微博内容也一致。

2月15日下午，中青报·中青网记者找到ID为“买口罩哪里卖口罩一次性N95购买e”的博主，表示要买口罩。该博主表示，医用一次性口罩2元/个，100个起买，限购500个；N95口罩12元/个，限购100个。当记者询问其是否有相关资质，该博主表示：没有。该博主发来的支付账号正是此前另一微博ID使用的“平定萃羽茶店”。当询问起怎么保障能发货时，博主回应，“非诚勿扰”，并催促付款，“十分钟不付款不再受理”。记者询问其有人付了款，没收到货，博主便将记者拉黑了。

“买口罩被骗还没辙了？”在被卖家拉黑后，陆萱通过支付宝投诉，支付宝方面表示，无法通过现有证据认定其交易违规。随后，陆萱又通过微信投诉对方违规交易，微信给了该账号警告教育。

2月14日，陆萱通过电话报警，警察让她带上身份证去派出所登记。陆萱到达派出所后，值班警察只是向她询问了信息，并未立案。

赵女士告诉中青报·中青网记者，“我怀疑博主限购500个，可能是想控制诈骗金额，让我们不好立案。”目前，赵女士也选择了报警。警察表示，因为单人涉及金额较小，让他们联合报警，有利于进一步侦破。

消费者如何防止被骗呢？王保军表示，消费者应尽量从正规渠道购买口罩。如果从微信等社交平台渠道购买，首先，需要充分了解对方是一个什么样的人，以及对方是否具备这样的能力。其次，在汇款之前，应签订相关协议，否则钱打过去了，财货两空。如果已经连续汇了两次款，仍未拿到货，应暂停汇款。再次，不要被嫌疑人巧言令色欺骗，不要轻易相信其允诺的利益。

（应被采访者要求，文中陆萱、王波、张萌为化名）

中青报·中青网见习记者 赵丽梅 来源：中国青年报