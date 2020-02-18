冬季流感人数增加 可能跟这两个数据有关

天气忽冷忽热容易让人得感冒，甚至助推流感暴发，在全球变暖的背景下，大规模流感暴发会呈现什么趋势？2月16日，记者从南京大学获悉，该校教授谈哲敏、符淙斌的交叉学科团队与美国学者历时多年研究发现，在每年的秋季，相临两天的最高气温差超过3摄氏度，在每个月达到一定的次数，人群的免疫力会显著下降，从而增加冬季流感的患病人数。这一成果，近期在线发表于国际刊物《环境研究快报》。

谈哲敏在接受科技日报记者采访时表示，冬季的低温和干燥，为病毒的存活和传播提供了最佳条件，这也是冬季易暴发流感的原因之一。不过，他们注意到，2017年至2018年的冬季，是全球200年来最为暖和的冬季之一，但这年冬天却出现了全球流感大暴发，这就无法用气温与湿度等天气条件影响流感来解释。那么，是否还存在一个更为重要的气象条件，影响全球流感大规模暴发呢？在全球持续变暖背景下，大规模流感暴发风险是否会增强，这在科学上仍然是一个谜。

谈哲敏、符淙斌教授的交叉学科团队和美国佛罗里达州立大学吴召华教授，收集分析从上世纪90年代到2018年的北半球多国气象数据和流感数据后发现，在每年的9月—11月间，相邻两天的日最高气温差超过3摄氏度的天数达到一定比例，将会对随之而来的冬季流感暴发有贡献。

进一步的研究发现，在人口密集地区，当感染流感的人数达到一个关键数量，就可以导致新感染流感的人数超过康复的人数，从而形成整个冬季的强流感。“此外，根据全球多个气候模式对未来气候变化的预估结果，我们初步预测，21世纪后期，北半球中纬度人口密集地区的流感疫情暴发的风险有可能增加20%—50%，特别在欧洲地区，流感暴发风险可能会增加50%，在中国和美国的许多地区流感的暴发风险也会增加20%以上。”谈哲敏说。