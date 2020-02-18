应高度警惕非洲沙漠蝗乘六七月季风侵入我国风险

科技日报北京2月17日电 （记者瞿剑）针对近期在非洲之角、红海沿岸地区暴发的沙漠蝗灾害，中国农科院官网最新发表《关于非洲蝗灾潜在风险分析及应对建议》指出，尽管由于青藏高原的阻隔，此波沙漠蝗直接迁飞进入我国内陆地区的可能性极小，但6月—7月在西风急流与印度洋西南季风共同作用下，其下一代成虫进入我国境内的风险陡然升高，应高度警惕。

此前的2月10日，联合国粮农组织（FAO）向全球发布沙漠蝗灾害最近一期预警称，非洲之角沙漠蝗虫数量已达到约3600亿只，使该地区粮食安全面临前所未有的威胁。中国农科院草地有害生物监测与防控创新团队首席科学家、植保所研究员张泽华介绍，沙漠蝗虫被认为是世界上最具破坏力的迁徙性害虫之一，有着惊人的进食量、机动性和繁殖力：1平方公里规模蝗群一天进食量与3.5万人一天的口粮相当；它们每天可随风飞行150公里，存活时间3个月左右；一只雌性蝗虫可产卵约300颗。我国有1000多种蝗虫分布，可形成灾害的蝗虫有50多种；蝗灾主要发生在农区和草原省区，最高年份发生近3亿亩，平均1.5亿亩，年均损失18亿元。

研究团队阐明了我国主要蝗虫灾变规律与迁飞机制，并分析了此次沙漠蝗扩散风险——其扩散区可达缅甸西南部；但因其主动飞行高度不超过500米（离地面相对高度），乘风势可达700—1000米，由于青藏高原的阻隔，直接迁飞进入我国内陆地区的可能性极小。另一方面，5月份为沙漠蝗成虫期，如果印度洋西南季风异常强劲，其下一代成虫在六七月份被风裹胁以海拔3000米高度翻越横断山脉机会将会大增，迁飞进入我国云南境内的风险性较大。

考虑到我国内陆地区近30年来没有沙漠蝗分布及为害报道，一旦侵入，将面临发生规律未知、监测技术缺乏、防控困难等诸多不确定因素。团队建议高度警惕相关风险，实时动态监测，做好物资储备，制定防控预案，同时建立国际合作沟通机制，共同应对威胁。