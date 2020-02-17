王贵强：核酸检测是确诊新冠肺炎的“金标准”
人民网北京2月17日电 （李轶群）在今日举行的国务院联防联控机制新闻发布会上，北京大学第一医院主任医师王贵强表示，目前核酸检测是确诊新冠肺炎的“金标准”，核酸检测稳定性好。
“出现所谓检不出或假阴性情况，是因为任何一种检测方法都有敏感性问题”，王贵强说，从病程方面看，可能是病毒量少，在上呼吸道检测不出，也存在取样方法等问题。目前核酸检测是确诊新冠肺炎的“金标准”，通过核酸检测阳性即为确诊。目前，国家卫健委也在联合攻关，提高检测敏感性和特异性。
他认为，对新冠肺炎感染的诊断，结合临床和影像学诊断非常重要的，通过临床诊断使患者得到隔离和及时救治，避免进一步传播。“目前还在做研究，比如抗原检测、抗体检测，相信这些新方法会进一步提高新冠肺炎诊断的特异性和敏感性，使病人得到更有效、更及时的诊断和救治。”
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