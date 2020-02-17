【万众一心，兆亮希望】第四期多发性骨髓瘤专家在线答疑直播公益活动预告

2019年末至今，新冠肺炎疫情的爆发牵动了所有人的心，疫情面前，众多医护人员首当其冲，奋战在抗疫一线，谱写着可歌可泣的英勇战歌。正当医疗资源都朝着抗击疫情这个目标发生偏斜时，很多患者群体本该返院就医的计划也随之打破。但灾疫无情，人间有爱，为了给多发性骨髓瘤（MM）患者带去关爱和专业性指导，满足MM患者的就医需求，中国初级卫生保健基金会特推出“万众一心，兆亮希望--多发性骨髓瘤专家在线答疑直播公益活动”，届时将邀请知名血液领域专家针对MM患者最关心的问题和疑惑提供专业有效的指导与建议。

第四期《多发性骨髓瘤专家在线答疑直播公益活动》将于2020年2月20日上午8:30--9:30在线直播，届时特邀北京大学人民医院血液科的路瑾教授直接在线上接受提问，为您答疑解惑。敬请关注！