先愈帮后愈献血战疫情 病愈医生:“我第一个伸的胳膊”

作为医务工作者，颜玉米（化名）在救治病人时被感染新冠肺炎；出院12天之后，颜玉米去了献血站。

为啥要去献血？“看新闻啦，专家说‘恢复期患者血浆有保护性抗体，能用于治疗重症患者’”，看着温热的鲜血缓缓流入采血袋，颜玉米说，“来献血我就一个想法，肯定有人需要我，我得去。”

踊跃献血的不仅是颜玉米，还有宗建，他是武汉市江夏区中医医院党委书记，也在工作中感染了新冠肺炎。

图为宗建在捐献血浆。受访者供图

“我第一个伸的胳膊，那天有8名康复者捐献血浆。这几天主动捐献的人更多了，他们都是医院工作人员。”2月5日，武汉市江夏区中医医院开展第一批康复者采血，宗建是其中一员。经过生物安全、抗体滴度等系列检测，他们捐献的血浆可用于临床治疗。

捐献血浆，管用吗？“恢复期患者血浆中存在大量保护性抗体，可以用于对重症患者的治疗。”在2月15日召开的国务院联防联控机制新闻发布会上，科技部生物中心主任张新民说，截至目前，在武汉市江夏区第一人民医院、武汉金银潭医院等多家医院，对11位重症患者进行治疗，治疗后临床症状明显改善，各项检测指标向好，没有明显不良反应。

对此，科技部社会发展科技司司长吴远彬也表示，目前已建立了协同推进机制，相关部门在血浆采集等方面，积极推进、加快进度，确保应急攻关任务实施。

近期，人民网“人民好医生”APP“携手”国药集团中国生物公司向社会发出《献血救命！向新冠肺炎康复者发出倡议》，倡议“期待您的善举，挽救更多生命！”

“铃铃铃，铃铃铃……”记者采访发现，武汉市多个献血点咨询电话成了“热线”，不少康复者主动报名捐献血浆。据介绍，目前捐献血浆者集中在前期被感染、康复的医护工作者。

在武汉血液中心，2月14日登记了20余名报名者，另有3人完成了采血。“截至16日晚，我们已在全国采集39人血浆，有100余位康复者报名”，国药中国生物相关负责人说，在临床治疗中，康复者特免血浆治疗仅用于危重患者。从前期科研和临床数据看，1名康复者血浆平均治疗2至3名危重患者。

“康复者血浆要经过筛查、采血、血液生物安全检测、病毒灭活和抗病毒活性检测等环节，最终制成特免血浆投入临床约要7天时间。”上述负责人说。

这是一场“先愈帮后愈”携手抗病毒的战斗，特别是对首批捐献血浆的医务工作者，无声的言行给人震耳发聩的力量，他们践行着献身医学，忠于人民，救死扶伤的誓言。

向记者“晒”出献血《感谢状》，颜玉米笑得很开心，“我在等检查结果，一旦符合要求，我还要返回医院，我的岗位在那哈。”

图为献血者获得的《感谢状》。受访者供图