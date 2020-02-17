孝感：第二重灾区形势严峻

2月7日，国家卫生健康委发布消息称，国家将建立以省包市的对口支援关系，支援除武汉市以外湖北省其他地市的患者救治。此后，全国19个省（市）闻令而动，根据国家统一部署，紧急组织大批医务人员向湖北进发，或在原有支援队伍的基础上加强力量，或在荆楚大地开辟新的战“疫”阵地。本报记者第一时间与相关省份和湖北地市取得了联系。从今天起，本报陆续推出报道，展现这场万众一心迎战疫情的“大驰援”。

湖北省孝感市新冠肺炎患者的人数一直在攀升。截至2月15日24时，孝感累计报告新冠肺炎病例3201例，是继武汉之后湖北省的第二重灾区。

“形势比较严峻，还没有看见拐点。”重庆医疗队指挥部副队长、重庆市卫生健康委巡视员陈垦说，2月15日晚，医疗队给重庆市写了一个紧急报告，希望多派一些感染、重症、呼吸方面的高级专家。黑龙江省支援湖北孝感医疗队队长、黑龙江省卫生健康委副主任方庆伟说，2月15日晚，黑龙江省第二批援助孝感的20名重症医学及相关专业医务人员已经到达。

“所有区县都有支援力量”

“重庆医疗队的300人，加上黑龙江医疗队的300多人，将让孝感所有区县都有支援力量。”重庆市第一批医疗队员、重庆医科大学附属第一医院呼吸内科医生刘煜亮2月11日的预言，已经成为当下的现实。

2月10日，国家卫生健康委统筹安排19个省份对口支援湖北省除武汉市的16个市州及县级市，其中，重庆市、黑龙江省对口支援孝感市。

很快，两地迅速派出医疗队抵达孝感。2月11日晚8时许，重庆医疗队159人抵达孝感，与1月26日先期抵达的141名医疗队队员汇合。2月12日晚，316人组成的黑龙江省首批医疗队到达孝感。

经共同商讨确定，重庆医疗队负责对口支援孝感市中心医院、东南院区，以及孝南区、云梦县、孝昌县、大悟县的定点医院；黑龙江医疗队负责对口支援汉川市、应城市、安陆市，医护人员混编成3个医疗分队。目前，两省医疗队都已到达各区县定点医院，开展医疗救治工作。

新力量到来之前，刘煜亮所在的医疗队负责孝感市中心医院东南院区。现在，重庆市第一批141名医疗队员分属6支队伍。除了在孝感市中心医院东南院区开展救治工作外，刘煜亮还有一项重要的工作——巡诊。2月10日，刘煜亮跟随孝感市卫生健康委和孝感中心医院呼吸科相关人员到云梦、应城、孝昌、汉川4个区县的多家医院巡诊。11日，他又去了大悟县人民医院及中医院巡诊。

刘煜亮介绍，各家医院收治确诊患者均在100名左右。“我们主要对各家医院的危重患者进行会诊指导，同时对新冠肺炎收治患者流程、早期高风险患者识别、危重症患者处置、救治方案原则、中医中药等方面进行宣教。”

防控形势依然严峻

“一位危重症患者经过体外膜肺氧合（ECMO）治疗，现在病情平稳了。”陈垦说，孝感市中心医院是当地医疗条件最好的医疗机构，有ECMO，但是从来没用过。面对危重患者，医疗队评估后决定用ECMO进行治疗，“可以说，正是这个操作，把患者从死亡线上拉回来了”。

因为设备一直没用过，调试起来费了医疗队员不少力气。“连续进行了3次远程会诊，邀请重庆医科大学附属第一医院的专家远程指导使用方法。”陈垦说，设备解了燃眉之急，但是培养团队是一个长期的过程。

在孝感市中心医院东南院区，传染病救治的条件也不乐观。“这是一家民营医院，临时被征用改造，各方面条件不是很好。但是疫情紧急，大量患者急需入院治疗，大家克服了困难，立即投入战斗。”刘煜亮说。（下转第3版）（上接第1版）

“区县医院对轻症患者中高风险者的识别和早期救治原则把控不到位，对降低新冠肺炎死亡率带来了很大的挑战。”在巡诊过程中，刘煜亮发现因为区县医疗水平有限，很多轻症患者没有得到有效的干预和治疗，朝着重症和危重症发展。为此，他和同事正在加强对基层医院的培训。

“基层医院医护人员的理论结构相对落后，理论指导实践的能力更是欠缺。”刘煜亮说，每次培训结束后，都要走进隔离病房，带着基层医生逐个对病人进行分析。

对于下一步的救治，医疗队有几点希望：

首先，进一步落实“四集中”原则。孝感市每个区、每个县基本都有集中收治的医院，甚至一个区县内有六七家新冠肺炎收治医院，这不仅分散了医务人员力量，也增加了感染风险。而且，大多数医院并非传染病医院，救治条件有限。在两省医疗队的建议下，孝感同意将重症患者集中到全市的两家医院进行集中救治。

其次，尽快做到“四早”，尽快摸清孝感新冠肺炎疫情实际情况。目前，两省医疗队正在向各自省份申请疾控、心理等相关人员支援孝感，希望尽可能做好流行病学调查、预防和心理指导等工作。

再次，提升核酸检测效率，缩短确诊时间。目前，孝感的核酸检测只能在市疾控中心和孝感市中心医院做，而实际需要检测的人数很多，导致确诊时间长。此前，孝感市的一些县级医院也做过核酸检测。目前，重新开启县级医院核酸检测通道十分迫切。（首席记者 姚常房 本报记者 董宇翔）