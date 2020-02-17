天气干燥，喝排骨藕汤，清甜可口不上火

时下，已经进入年节阶段，广州终于降温，算是老天给面子，让岭南人过年有点年节气氛。气温下降，此时正是吃火锅打边炉的好时候。然而天气干燥、饮食过热往往容易引起上火，稍有不慎还可能导致“痔疮”出血、疼痛。要想“防痔”，饮食中不妨搭配一些清热润燥的食物，比如莲藕、马蹄、竹蔗等。

广州市第一人民医院药学部药师唐榕特别给您推荐一款冬日清补靓汤，香甜可口不上火！

推荐食疗方

莲藕马蹄排骨汤

材料（3-4 人份）：莲藕 500 克、马蹄 250 克、花生米 50 克、猪排骨 500 克、生姜 5片、食盐适量。

做法：1. 将上述食材洗净，花生清水浸泡，莲藕、马蹄刮净外皮，切块备用；2. 猪排骨斩件，焯水；3. 汤锅中加入适量清水，放入猪排骨、莲藕、马蹄、花生米和生姜片，武火煮沸后转文火煮 1 小时，食用前调味即可。

功效：清热凉血、养阴润燥、健脾养胃消食。

中医认为，莲藕为药食同源之佳品，生用具有凉血、散淤之功，熟用能益血、止泻、健脾、开胃。可谓生吃熟吃都是宝。而马蹄是岭南人餐桌上常见的食材，比如马蹄糕，其功擅清热解毒、凉血生津、消食除胀，现代研究显示其含有的抗菌成分，对降压有一定效果。

花生米性味甘平，功擅健脾养胃、润肺化痰，再搭配滋阴壮阳、益精补血的猪排骨。全汤清润可口，共凑清热凉血、养阴润燥、健脾养胃消食之功。

唐榕指出，此汤方一般人群可食用，尤其适用于过食辛热之物所致的津液亏损、皮肤干燥、口干咽痛、咽痒干咳、大便干结以及脾胃虚弱所致的食欲不振、消化不良、倦怠乏力等人群服用。(羊城晚报记者 张华 通讯员 黄月星)