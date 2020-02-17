山西省采取七项举措保障医药防护物资供应

重点帮助企业解决原料和设备等问题；做好疫情防控应急资金补助奖励；建立疫情防控重点医用物资调度机制……2月16日，山西晚报记者从省工信厅获悉，省工信厅采取七项关键举措，解决医药防护物资紧缺问题，做好防疫物资生产供应保障。

全力以赴推动企业复工复产转产增产。把省内相关医药企业作为保供主力军，迅速组织企业恢复生产，提升有效供给。我省防护品生产企业已实现“零”的突破，并快速发展壮大。下一步，将针对现有企业开展一对一保生产、保运行、保质量措施，加强技术工人培训，尽快达产达效。

充分发挥驻企特派员督产协调作用。从1月27日起，省工信厅分3批向13户企业派驻16名特派员，各市工信局派出驻企特派员32人，全面摸清企业生产情况，帮助企业解决生产中遇到的各类困难和问题。下一步，将继续加大派驻入企特派员力度，进一步强化协调措施，切实协调解决企业生产场地、证件办理、物资采购和转运等实际问题，督促企业争分夺秒狠抓应急生产，全力以赴提产扩能。

加大配套保障力度。重点帮助企业解决原料和设备等问题，一方面加强与原料核心产区的对接，实施多渠道原料采购，想方设法、千方百计解决原料供应的问题，实现上下游合作，建起物资生产“绿色通道”。另一方面建立运输统一调度机制，为物资转运车辆办理绿色通行证，确保物资转运顺畅。

建立更宽松的审批制度。为应对当前防护用品供给严重不足的问题，国家已启动应急临时审批政策，简化多项检验要求，为企业办证提供绿色通道。特别是在消杀相关产品方面，国家临时出台了《医用一次性防护服辐照灭菌应急规范（临时）》，我省结合实际大力抓好落实。下一步，将进一步加快企业生产许可证办理进度，力争以最快的速度完成审批，实现产品上市销售。

最大限度提供资金支持。做好疫情防控应急资金补助奖励，提供紧急融资支持，激发企业增产转产积极性。下一步，将继续加强与国家开发银行等金融机构的协调沟通，争取早日为企业发放贷款，支持企业投产增产。

严格落实统一调度制度。对医疗物资供应实行国家调度体系下的省级统一管理，做到统一资源、统一力量、统一生产、统一调配、统一供应。建立疫情防控重点医用物资调度机制、实行调度日报台账、建立省市县三级调度统筹机制、建立防护用品生产调度信息管理平台。下一步，将用好管理平台，确保数据及时准确报送。

千方百计拓宽物资采购渠道。动员省内医药企业协助采购、对接国外企业进口物资、对接国家部委争取支援。下一步，将动员全省上下各种力量、寻找各种渠道、想尽各种办法，共同解决物资保障问题。（记者 许晶晶）