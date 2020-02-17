方舱医院领舞护士孙梦婕：等摘下口罩那天，让我们看到彼此的微笑

“希望通过我们的努力，让病人们能放松心情，舒缓情绪，以积极的心态配合治疗，争取早日康复出院，这是我最大的心愿！”

日前，湖北武汉客厅方舱医院的一则医护人员带领新冠肺炎患者跳舞蹈《火红的萨日朗》的视频受到网民关注，2月14日，中国妇女报·中国妇女网记者联系到了这名带领患者跳舞的护士，她叫孙梦婕，来自甘肃省张掖市第二人民医院驰援武汉医疗队。

说起这件事，孙梦婕多少有点意外。她告诉记者，那天她们根据护士长的要求带领病人们放松活动一下，护士长说得很随意，什么舞都可以跳，这也是针对病人们进行的一种心理治疗。正好孙梦婕在播放器中看到了蒙古族舞蹈《火红的萨日朗》的曲目，这个舞蹈她在家学跳过，于是就带领患者跳了起来。

孙梦婕说自己性格比较开朗，平时常会在家对着电视学跳一些舞蹈，《火红的萨日朗》这个舞蹈她恰好在家的时候学过，所以那天就带着患者跳了起来。

“没想到患者跳过这个舞蹈后都很开心，说跳起来特带劲儿，纷纷建议护理人员以后多带大家跳跳这种能调节大家情绪的舞蹈。”孙梦婕说。

孙梦婕是2月5日随甘肃省第二批驰援医疗队来到武汉的，在方舱医院的这些天，她们每天的任务主要是给患者们测体温、做检查、发药、发饭，还有就是陪患者聊天说话、做一些放松活动，观察患者的心理变化等。

“尽管我之前就在呼吸科工作，但来之前还是有些紧张。不过，等到一进方舱进入工作状态以后，就完全忘记了什么叫紧张、害怕，顾不上去想这些了！”

孙梦婕27岁，是家里的独生女，也是14名张掖援助武汉医疗队成员中年纪最小的队员之一。她的爱人是一名警察，这些天同样忙碌在抗击疫情的岗位上。两人有一个3岁多的女儿。当医院动员大家参加驰援武汉医疗队时，孙梦婕和其他同事一样毫不犹豫主动报名请战。

“爱人、爸爸、妈妈和公婆一家人都很支持我，这是家人给我最大的动力！”孙梦婕说。

采访孙梦婕的当天，她正好收到了家人给她的一份特殊的礼物——一封爱人安建松写给她的“情书”。记者摘取了其中的一段内容：

“你起程的那天，我给你拍了照，看着女儿和妈不舍地流着泪，我的心里又何尝不心疼呢，有多少个家庭像你我一样，他们早早地站在了抗疫的一线，又有多少的家庭因家人感染病毒，而日夜不得安睡呢，还有许多的父母，许多的孩子，他们在等待着病毒早日被打败，他们在等待着家人健康归来，他们在等待着全国又回到那个一片祥和的日子，然后开开心心地在一起，在一起就是最大的幸福。所以有很多的人需要你们，我身为一名退伍军人明白，国有战，召必回！这场和病毒的战役，我们一定可以打赢，而你是我心中的英雄，女儿长大以后，也会明白，勇敢，责任，这些是都她的妈妈教她的。”

……

在千里之外的湖北，收到爱人的来信，孙梦婕特别感动。她说之前和爱人谈恋爱时，他们也多是通过微信或短信交流，但爱人从来没有写过这样有“才情”的信。在这特殊的时刻，爱人的支持理解让每天忙于工作的孙梦婕倍感欣慰和甜蜜。

“希望这场疫情尽快结束，等摘下口罩那天，我和我的家人，还有我的患者们，就可以见到彼此的微笑，我希望这一天早日到来！”孙梦婕说。（记者 袁鹏）