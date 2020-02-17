英媒：美科学家驳斥“人造新冠病毒”谣言

据英国《金融时报》网站2月14日报道，一位在前沿追踪致命的新型冠状病毒疫情的科学家驳斥了有关这种疾病来源的各种说法，包括这种疾病从武汉一个实验室泄露的观点。

报道称，美国弗雷德·哈钦森癌症研究中心的贝德福德痛斥在社交媒体传播的有关COVID-19是由武汉病毒研究所或中国其他地方制造的说法。这种谣言促使世界卫生组织警告说，有关冠状病毒的假新闻“信息瘟疫”正在蔓延。

贝德福德在西雅图举行的美国科学促进会会议上说：“没有基因工程的任何证据。我们掌握的证据是，（病毒的）变异完全符合自然进化规律。”贝德福德博士是全球联合分析新冠病毒基因组项目的领导者之一。他还驳斥了有关COVID-19可能是蛇甚至鱼传染给人的说法。

——来源：《参考消息》

《柳叶刀》发文：疫情防控举措应持续至今年2月底

2月13日，英国知名医学期刊《柳叶刀》官网发布题为“新冠肺炎：为了公共卫生下一步该做什么？”的文章。文章称，经世界卫生组织有关方面评估表示，为消除新型冠状病毒感染的肺炎疫情，防控举措应持续至2020年2月底。

——来源：环球网

世卫组织：应避免将局势“政治化”

世界卫生组织卫生紧急项目负责人迈克尔·瑞安14日在世卫组织例行记者会上强调，中国政府在抗击疫情时与世卫组织始终保持密切合作，全球应对疫情要基于事实而非臆测。

瑞安表示，美国官员声称中国新冠肺炎信息发布“不透明”，这些无疑都只是“观点和猜测”。他强调，世卫组织非常清楚的事实是，“我们在中国一直有专家组，世卫组织办事处从一开始就在那里，我们的驻华代表和其他小组早在几周前就在那里。”

瑞安说，每个人都有权发表观点，但每个人也有权提供事实论据以支持其观点，“我们应该尽一切努力，避免将现在的局势‘政治化’。”

——来源：新华社

（本报编辑 石畅、韩维正整理）