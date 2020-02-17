激励广大学生努力学习、用力成长，成为德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人，不惧困难、自强不息

有人将这个特殊的寒假比喻为“一堂公开课”，一堂有关生命、科学、责任、奉献、坚守的公开课。

在这堂“公开课”上，让孩子们学习什么、体悟什么，需要家长、教师乃至整个社会共同思考、共同努力。而这份思考与努力，关乎一代人成长、关系国家未来。

学习科学知识，提升素养。在一场充满未知的战“疫”中，面对挑战，需要具备遵循科学规律，基于事实做判断的逻辑思考能力与甄别真伪、明辨是非的判断能力。鼓励广大学生主动学习科学知识、树立科学观念、提升科学素养，鼓励广大学生进一步了解人与自然、人与社会的关系，懂得敬畏自然、尊重生命、保护生态，树立科学积极的生态观、生活观和生命观。

懂得责任、坚守与奉献。在抗击疫情的战斗中，“责任”“坚守”“奉献”等往日里对于孩子来说略显抽象的词，一下子变得具体而生动。多少老师牵挂、惦念每一个学生，用严谨细致的工作确保“一个都不能少”；多少医生做坚定的“逆行者”，不顾个人安危奋战在救死扶伤的第一线；多少奋战在各行各业的普通工作者，为了确保城市的正常运转，不缺位、不后退……无数人的迎难而上，才铸就一道无形却牢不可摧的城墙，护卫着学生的身心成长、护卫着百姓的平安健康。以此启发教育学生，中华民族屡经挫折而不屈，屡遭磨难而不衰，无一不是危难使人民更加团结，无一不是危难激发出迎难而上的精神。坚守、责任、奉献，是这场特殊的战役中，最朴素，却也最厚重的字眼。

唤起自强与奋斗。回顾人类历史上与病毒战斗的经历，最终胜利的取得，都是依靠科学技术的发展、医疗服务的完善、道德水平的提高、社会治理能力的提升……而这些进步的取得，需要无数人前赴后继、攻坚克难。要以此激励广大学生努力学习、用力成长，成为德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人，不惧困难、自强不息。

《 人民日报 》（ 2020年02月17日 17 版）