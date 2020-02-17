每个人，都是面对人生苦难的英雄

很多人都说，2020年的开篇充满了各种苦难。苦难和成长，这是生命不变的主旋律，也是我们每个人无法逃避的问题。那么，作为一个普通人，我们要如何面对苦难，活出自己呢?

适时停下来，可让人保持清醒

早上去工作室的路上，天空下起了细雨，周边小区的停车位都停满了车，路上只见两三个行人，流动的车辆也极少。换作平时的这个点，人来车往，大家都已经兴冲冲地开始新的一天了.

这种难得的平静，让我想起了一个词——蛰伏。一到冬天，动物就藏起来不吃不喝，最大限度地节省能量，迎接春天的到来。而我们生而为人，总有着无穷的智慧和能量，去战胜自然给予我们的一切困难，同时这也意味着我们做不到像动物一样顺应自然，节省和保护自己有限的精力。

我们擅长于进攻，而不擅长于蛰伏。当你看到周围到处都是机会，身边人一个个都在进步和成功，而现实里总是充斥着各种欲望的攀比和评价时，的确很难不受影响。于是，越来越多的人加入了急进的洪流，从早到晚绷紧了一根弦，我们的能量也被大大损耗了。

有的来访者跟我讲：我知道这样下去，我的身体迟早会受不了的，但是我只能这么绷着，因为有那么多的事情等着我去完成，我没办法停下来！

而如今这场突如其来的变化，让很多事情都慢下来，甚至停下来。让我们有更多的空间从繁忙中撤身，是时候松松这根弦了。

今年的春节不同于往年，连走亲戚和聚会也省了，身心都慢了下来，这样的舒展真是太难得了！

晚上，回家的路上，看着一家家亮起的灯火，想象更多的家人能在一起相互陪伴，更多人因此获得放松和自由，突然倍感温暖。

心灵深处的连接，让我们挺过最冷的冬

虽然身心都歇了下来，但是每天看到前线的医生和救援，看到很多逆行者不惜一切努力贡献自己的力量，总是时不时热泪盈眶。

在严峻的困难面前，人性里最本质的那一面得以呈现，想着那么多的人万众一心，一起来打一场攻坚战，你会感觉到：在困难面前，你并不是孤独的一个人。这种连接的感觉，对于每一个人都至关重要。

人是一种很奇怪的动物，当你感受到与他人之间的紧密相连，体会到内心的很多反应其实跟别人并无不同，你在面对某些问题时，就会找到一种皈依，感觉到内心更有力量、更有勇气去面对不确定的挑战!

因为你知道，你是一个独立的个体，但你并非是一个孤独的存在。在困难面前，我们都有着同样的信念和信仰，无论你多么渺小，你也是一个家庭、一个群体，整个国家，甚至是整个人类命运共同体的一部分！

每当遇到一个困难时，每个人都有着自己不同的角色，我们所能做的就是完成好自己的角色，无论你是前锋，还是后卫，或是一个听从指挥的人，尽你所能，且保护好自己，对于所有人都有着非常重要的意义。

在苦难面前，那些心灵深处的连接，能让我们挺过最寒冷的冬天，并让我们有机会重新整合自己，领悟到人生不同的意义。

坚持一件事，让你知道你是谁

很多人经常问我：我要如何去理解自己，我要怎么知道我是谁，我为什么而活？不得不说，这个问题很难想明白。

但是，我可以举两个大家最近都熟知的例子，韩红和林先生。韩红从小经历家庭变故，在奶奶的帮助和支持下，找到了自己的一片音乐天地。

所以，她延续了奶奶对她的期待，要做一个善良人，尽己所能去帮助他人。

而林先生，妻子和3个孩子在保姆纵火中丧生，他曾经悲痛万分，走出阴霾的他，建立了慈善基金，花很多的精力帮助他人。在这次抗击疫情中，我们也看到了他的捐助。

很多人会觉得因为他们很出名，所以他们做的事可以被很多人知道，而我们平凡人做很多事情就可能不太有这样的意义。

实际上，即使是每一个普通人，我们每天可能在做着很多小事，如果你一天天坚持下去，这些事情就构成了你存在的一部分，相当于在告诉你，你是谁。

我们其实很难分清楚：是先知道自己是谁，才去做相关的事情，还是因为你一直坚持的事情，决定了你是谁。

我更相信后者，我们内心的期待和渴望，影响我们的行动，如果你坚持下去，这些行动就会成为一种精神，这是我们的灵魂所在。

2020年，愿我们每个人，都有机会通过苦难，去发掘自己生命里的宝藏！（心理咨询师 罗近月）