广东 共克时艰有担当

人民网广州2月16日电 （记者刘磊、贺林平）广州两岁娃强强一家六口，5人感染新冠肺炎，经过治疗，先后治愈。2月15日，强强的外婆最后一个从广东省第二人民医院出院，全家人激动地相拥而泣……“感谢党和政府的关怀，感谢医护人员的精心救治。一家人能够重新团聚，真的是太不容易了，我们一定要好好珍惜。”强强外婆这段发自内心的话，道出了出院患者的共同心声。

作为常住人口超过1.1亿的经济大省，也是人口流动第一大省，广东人流、车流、物流密集，疫情防控战情紧急。对此，广东省委和省政府坚决贯彻落实习近平总书记关于疫情防控的重要指示精神，按照党中央决策部署，靠前谋划指挥，层层压实责任；全省干部群众万众一心、众志成城，推动各项疫情防控措施横向到边、纵向到底，提纲挈领、不留死角，打响了一场党旗引领、全民参与的疫情防控阻击战。日前，随着疫情防控形势的变化，广东省委提出要坚决打好应对返粤高峰、复工复产、支援荆州“三个战役”，进一步织密织牢联防联控和群防群控两张网，做好医疗物资和生活必需品双保障，做好对口支援湖北荆州工作。

争分夺秒，开展救治是重中之重！广东从一开始就强调“早发现、早报告、早隔离、早治疗”，按照“集中患者、集中专家、集中资源、集中救治”原则，指定30家省级定点救治医院，不惜一切代价力争病人收得进、治得好。截至2月15日24时，全省1316例确诊病例“应收尽收”，从2月11日开始，连续6天实现治愈出院人数超确诊病例数；在院重症患者中，大多数病情保持稳定或有好转。

在打好省内疫情防控阻击战的同时，广东连续派出优秀医护人员驰援湖北。随着2月15日晚第十六批医疗队连夜启程，全省累计已向湖北派出医护人员超2000名。

在湖北这个战“疫”火线，广大医护人员尽心竭力参与患者救治。接到对口支援荆州任务后，不到12个小时，来自广东全省多家医院的白衣战士即集结完成，星夜出征。医疗队下沉一线，火速实现了医疗援助工作地区全覆盖。在荆州洪湖市，24小时之内就实现核酸检测设备、试剂、人员、资质四齐全，再也不用外送新冠肺炎核酸检测标本了。

做好疫情防控工作的同时，珠三角经济发展情况怎样？2月10日，记者在复工首日走访企业。在格兰仕集团顺德总部，疫情防控的宣传板随处可见，门口安保严阵以待，员工统一佩戴口罩，入厂时逐个接受体温检测。在由主楼会议室改造而成的疫情防控指挥部里，12块大屏幕实时监控，各条生产线均有条不紊地运行。

2月6日，广东省政府印发支持企业复工复产促进经济稳定运行“20条”，五方面共20项政策措施从突出主动服务、精准支持，聚焦当前企业复工复产面临的现实困难、关键环节，保障用工、减轻负担、优化服务等方面集聚政策合力。与此同时，多个地市密集出台系列举措，形成暖企复产的全省态势。

《 人民日报 》（ 2020年02月17日 04 版）