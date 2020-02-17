妻子的浪漫旅行：被看见是治愈的第一步

夜色微亮，乘坐着缓缓升起的热气球，漂浮在卡帕的上空。日出东方，四周的景色美好，唯一遗憾的是：“你”不在我身边。“谢谢你的陪伴”“因为你成就了我，所以我是最幸福的”“你是我的太阳，是让我最快乐的人”……妻子团在高空中的呐喊，即便相隔千里，也足以让“你”为之动容。

由芒果TV打造的《妻子的浪漫旅行》第三季近日收官，节目通过妻子出门旅行，丈夫在棚内观察的模式，发现夫妻相处之道，寻找婚姻治愈的方法。两个人分开旅行的意义，除了短暂的分开，给彼此一定的独处空间外；更多的在于，有了自己在各地行走的经历后，更希望往后的每一天都有你的陪伴。

本季节目中最吸引观众眼球的当属霍思燕和杜江的家庭组合。遇见你之前，我全身都是盔甲；遇见你之后，我放下防备，知道自己有了依靠。杜江教科书般的宠妻日常，让丈夫团的其他成员大加赞赏。而霍思燕无论是在餐桌上的细数过往，还是在热气球上的高声告白，都让坐在演播室的杜江数次落泪。

玉龙雪山下，蓝月谷湖畔，两人牵手走过情人桥。最大的幸福是：时光一瞬间18年，你还在我身边。李娜和姜山的组合是经历过曾经的波澜壮阔，回归平淡恬静。大家都知道姜山曾经是李娜的网球教练，陪伴她参加过许多国际比赛，见证她拿下无数荣誉和奖杯。但少有人记得，姜山也曾是一位很优秀的网球运动员。他坦言，做过最疯狂的事就是为了李娜放弃了很多东西。在自己未来都还不太确定的时候，他仍然选择陪自己心爱的人去做她想做的事，陪伴她追寻她的梦想。

节目中还有杨千嬅和丁子高、唐一菲和凌潇肃两对夫妻组合，这次旅行，让他们更懂彼此的心意，更懂得如何去爱。

除了通过旅行与观察对自己的生活有更透彻的感悟，本季嘉宾也进行了一系列与观众的互动，引发观众对婚姻、家庭、爱情、亲情的换位思考，鼓励观众勇于表达爱，用艺人的影响力来帮助传递爱、守护爱，将所看到的爱意投射到自己的生活中去。（见习记者 黄威）