三部门联合印发通知要求加快养殖业复工复产

2月15日，农业农村部办公厅、国家发展改革委办公厅、交通运输部办公厅联合印发《关于解决当前实际困难加快养殖业复工复产的紧急通知》（以下简称《通知》）。《通知》针对养殖业当前饲料供不上、物资运不进、产品销不出、用工回不来等特殊困难，明确一系列特别支持帮扶政策，要求各地采取有效措施确保政策落实落地，推动养殖业立即复工复产。

《通知》要求，一要加快饲料企业和畜禽屠宰加工企业复工复产。除武汉等疫情严重的城市外，各地都要允许饲料和畜禽屠宰加工企业复工，不得设置审查核准等限制条件。优先保障相关企业的人员防护物资需求和水、电、气等供应。优先安排相关企业用工返程返岗，地方政府统一组织的返岗包车纳入疫情防控应急运输绿色通道政策范围。二要确保物资和产品运输畅通。将饲料产品及玉米、豆粕等饲料原料、种畜禽、仔猪禽苗、水产苗种、出栏畜禽、生鲜乳、乳制品、鲜活水产品、冷鲜猪肉、转场蜜蜂等纳入生活必需品应急运输保障范围，尽快打通养殖业所需物资下乡和产品进城进厂的运输通道，不得拦截仔畜、雏禽及种畜禽、饲料原料及产品、畜禽水产品运输车辆。三要千方百计推进当前养殖业解困。各地要帮助家禽重点养殖场（户）和饲料企业、屠宰企业建立对接机制，协调解决流动资金贷款，落实活禽交易市场分类管理，必要时地方政府要采取禽肉、禽蛋产品临时收储措施。要“点对点”协调解决好新建和改扩建生猪养殖项目的建筑用工和建筑材料供应问题。要督促乳品加工企业严格履行生鲜乳购销合同，敞开收购生鲜乳，支持采取生鲜乳喷粉等应急措施。要协调建立水产品销售流通对接渠道，帮助重点水产加工企业尽快复工复产，解决好对虾、罗非鱼、小龙虾等产品压塘严重问题。四要促进畜禽水产品产销衔接。加强畜禽水产品产销调度分析，建立产销衔接平台，收集发布产销信息，引导及时精准对接，解决产品“卖不出”和“买不到”的问题。重点解决贫困地区特色养殖产品销路问题，确保贫困群众的养殖产品有销路、卖得出。五要把复工复产支持政策落实到企业。各地要协调帮助饲料、养殖、屠宰加工和水产品加工等骨干企业纳入疫情防控重点保障企业名单，组织开展银企对接，将国家专项再贷款和贴息政策落实到位，争取享受税收减免等政策。新冠肺炎疫情防控期间，对相关企业用电、用水、用气实施阶段性缓缴费用，对因疫情影响导致生产经营困难的企业给予稳岗补贴，实施“五险一金”费用缓缴和阶段性减免。

《通知》强调，各地农业农村、发展改革和交通运输部门要各司其职，强化协作，形成合力。省级农业农村部门要会同有关部门建立重点企业特别是龙头企业联系平台，县级农业农村部门要对辖区内所有规模生猪和家禽养殖场、饲料、屠宰加工和水产品加工企业指定联络员，协调解决面临的困难，确保养殖业基础生产能力不受损失，确保养殖业稳定发展，确保肉蛋奶和水产品有效供给，为打赢新冠肺炎疫情防控的总体战、阻击战作出贡献。（记者杨娜）