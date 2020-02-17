“你为大家，我替你照顾好小家”

“老师，我终于会做这个类型的题目了。我喜欢听你讲课，我们可以成为朋友吗？”隔着屏幕，孝感市实验小学五年级学生厉心琦向一千多公里外的陈郡问道。这名华中师范大学教育学院研究生非常爽快地答应了孩子的请求。

连日来，湖北省内多个高校超过600名大学生党员自发组成公益助学团队，通过网络一对一免费辅导抗疫一线医护工作者、公安民警等人员的子女。

1月25日，在华中师大，“教研之家研究生党员公益助学活动”的《倡议英雄帖》发出，很快就有来自物理科学与技术学院、化学学院、数学与统计学院等7个院系的近百名研究生党员报名。

教育学院研究生辅导员许家瑞介绍，助学年级涵盖幼儿园至九年级，包括防疫防控知识、寒假作业、课业辅导、课程解疑、心理疏导、兴趣爱好与特长培养等。上完课，志愿者还对辅导情况进行总结反馈，记录助学心语。

2月10日下午，身在四川老家的陈郡通过网络与厉心琦开启了她们的第三次辅导课。厉心琦的父亲厉银平是湖北省孝感市中心医院呼吸内科医生，在重症隔离病区连续工作了20多天，吃住都在病区。“以前我还能辅导孩子的数学，疫情开始后一直没回家，团队主动联系说可以远程教学，很感谢他们。”厉银平说。

截至2月13日，华中师大已有168名大学生志愿者加入这支助学团队，先后对武汉、黄冈、孝感、荆州、仙桃、宜昌、随州、襄阳以及安徽阜阳、湖南怀化等省内外102名医务人员子女开启线上“一对一”爱心公益教学，辅导学生人数115人。近日，该校教育学院又组织20余位教授组成专家团，对助学团队的教学辅导工作进行指导。

不久前，一张“你守前线卫人民·我守家园育未来”的征集海报在湖北大学商学院学生的朋友圈流传。

疫情防控开展以来，武汉市两万多名民警和3万多名辅警全员上岗执勤，不少公安民警的子女面临着学业辅导问题。湖北大学商学院党委了解后，与武汉市公安局团委对接，招募院内学生党员和青年团员组建党性砺炼先锋服务队，为一线公安民警子女解决课业辅导问题。

商学院团委书记郭田田回忆，征集号召发出后，一天之内就有近500名大学生党员志愿者报名，最终484名志愿者通过考核。

“我的爸爸妈妈、姐姐姐夫都是医务工作者，这些天，他们一直坚守在一线，很少回家，其中的艰辛我体会很深。不能赶赴一线，就想发挥特长，为防疫作点贡献。”大学生党员、2016级会计学专业的郝明威看到征集令后立即报了名。

昨天下午两点半，远在宜昌的郝明威与身在武汉的五年级学生小谢连线，正式开启他们的第一堂英语在线辅导课。

目前，武汉市公安警们的家中，有302个孩子报名在线辅导，覆盖小学二年级至初中九年级。商学院党委进行了紧张周密的培训和布置，2月15日起，大学生党员们开始与孩子们一对一在线辅导，包括课业辅导、疫情知识了解以及心理疏导，直至疫情结束。

本报武汉2月16日电

胡林 中青报·中青网记者 朱娟娟 雷宇 来源：中国青年报