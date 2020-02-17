关键时刻，妇联护住了这个新生命

2月14日，在湖北沙洋县中医院，一名男婴呱呱坠地，但随后守候在他身边忙前忙后的，却没有一位是他自己的亲人。

原来，这名宝宝出生之前，他的爷爷奶奶、外公外婆、爸爸就先后被确诊为新冠肺炎，已经送往定点医疗机构救治，只剩下孕期35周的准妈妈小邓隔离在家。2月12日，荆门市妇联主席曹红姣了解到该家庭的求助信息后，迅速安排沙洋县妇联第一时间和小邓联系，保证为她提供必需的服务。

2月13日23时30分，小邓的羊水破了，突发早产。孤立无援的她拨通了求助电话，沙洋县妇联主席张敏立即行动，协调各方救助力量，开展了一场抢救产妇和孩子的接力。

“翁院长，有个孕妇羊水破了，快点开辟绿色通道，安排救护车将她接到医院来。”接到求助后，张敏立即拨通了沙洋县妇幼保健院副院长翁善丽的电话。然而，妇幼保健院已经因为疫情防控需要而停诊，张敏只得又打电话给县人民医院，人民医院在第一时间派出了救护车。

联系到救护车之后，张敏又赶紧打电话给小邓，安抚她的紧张情绪，告诉她安心等待救援。人民医院的医生也给小邓打去电话，提供了一些处置调适的建议。

然而，由于疫情防控，小邓居住的沙洋镇建设街此时已设路障，巷子前后不通，救护车无法驶入，就连医护人员步行都无法进入。眼看联系社区派人清除障碍已经来不及，张敏果断联系了消防队，消防队员在10分钟内到达现场清除了路障，医护人员得以顺利将小邓送往人民医院。随后，张敏又与人民医院妇产科主任陈静对接，希望她能亲自接生，并提前做好产前的各项准备工作，确保母婴平安。

谁知，当小邓终于到达人民医院后，CT检查却显示她已经双肺感染，疑似新冠肺炎，所有人的心一下子悬了起来。由于人民医院还有40多名产妇，为保险起见，院方决定，将孕妇送往县中医院（定点隔离医院）等待分娩，同时立即组建专业医疗团队，制定分娩方案，提供协助。

放在平时，为了迎接新生命的诞生，一个家庭会从几个月前就开始做周全的准备。然而，疫情让一切都变得没了头绪。

“产妇连待产包、毛巾、牙刷、换洗衣服都没有，怎么办？”张敏开始给沙洋城区的一家母婴用品店打电话，然而此时已是2月14日凌晨，电话无人应答。一筹莫展的她只得照着手机通讯录一个个打电话找熟人和同事求助，最后真被她联系到一家母婴店，老板答应连夜准备好待产包。

2月14日早上8点，张敏又开始在沙洋县妇联机关干部群里发动大家帮忙，继续为小邓提供援助。倡议一出，大家一呼百应，“我刚认识了一位爱心人士，她是开超市的。”“我认识卖睡衣的，我来联系，我去取货。”“还缺不缺什么，我去中百超市拿。”不到10分钟，孕妇需要的所有物品全部找到货源。随后，大家分头行动采购，10时30分，孕婴所需用品全部送达中医院。

考虑到小邓在产后身体比较虚弱，而且家人都不在身边，缺乏照料，2月14日，张敏专门向沙洋县委县政府主要领导汇报了相关情况。当天上午，县防疫指挥部为此召开专题协调会，要求从全县抽调力量，成立起一支专门团队，负责在疫情期间照顾产妇和宝宝的生活起居。

为保证产妇每天能吃上月子餐，2月14日下午，沙洋县巾帼志愿者协会会长姜莉也在巾帼志愿者微信群发出一条送爱心月子餐的号召：“中医院附近的巾帼志愿者家人们，有个产妇今天中午刚生了孩子，因为中医院附近没有月子餐卖，谁愿意送爱心餐？”志愿者们立即响应：“我在洪岭小区住，我近，我去。”“后天我又可以出门了，我也报名。”微信群里，巾帼志愿者们你一句我一句，争着抢着要为产妇送上一份热气腾腾的爱心月子餐。

2月14日13时05分，小邓顺利地生下了宝宝，孩子迅速被送往保温箱隔离。目前，母子平安。

2月15日，沙洋县新冠肺炎疫情防控指挥部专门下发了《关于做好疫情防控期间孕产妇防疫保护工作的通知》，要求各镇区迅速了解本辖区在家孕妇基本情况，落实转诊绿色通道，对疑似感染的孕产妇，要及时报告，确保优先转诊和治疗。县人民医院要出台紧急情况下的分娩处置预案和诊疗流程，组建专家团队，确保母婴安全。（记者 姚鹏）