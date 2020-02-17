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善用辩证法指导疫情防控

2020年02月17日08:27 来源：中国妇女报

传染源需尽最大可能切断，波及范围需尽最大可能控制，在疫情防控吃劲的关键阶段，各项举措务求科学精准，是这场战“疫”的“战术支撑”。

科学精准，是有效防控疫情的必然要求和具体方法，其实也是对各级干部领导水平和治理能力的大考——既有责任担当之勇，又有科学防控之智，既有统筹兼顾之谋，又有组织实施之能。

与疫魔胶着对垒，更要从本地疫情岀发审时度势，做到科学研判，精准施策。一个地区防控疫情的“行动力”，应该是对总体和局部、整体和细节有精准把握，对受疫情影响程度不同的地方和人群，分类精准施策。这样才能心中有数、不留死角、行之有效，把疫情防控各项工作抓得更扎实、更精准。科学精准也要求疫情防控要讲辩证法，学会“弹钢琴”，善于“两手抓”，该防的一定要防，该严的绝不含糊，但也要注意防止过度甚至极端举措。尤其是对于疫情防控和复工复产，既要严防死守也要因地制宜、适时适度，依据本地实际在“防疫情”与“促生产”“保民生”之间寻找最科学精准的平衡，实现疫情防控和实现经济社会发展目标双胜利。

向好形势来之不易，科学精准仍需坚守，唯有如此才能“集中火力”，早日打赢疫情防控的人民战争总体战阻击战。（韩亚聪）

(责编：许心怡、崔元苑)


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