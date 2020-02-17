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武汉20名康复新冠肺炎医护人员捐献血浆

2020年02月17日08:24 来源：新华社

　　新华社电 记者16日从湖北省新冠肺炎疫情防控科研攻关组了解到，武汉已有20名康复新冠肺炎医护人员捐献血浆用于救治病人，12名重症患者接受了血浆治疗。

　　据悉，来自武汉市江夏区中医医院、江夏区第一人民医院的20名新冠肺炎医护人员，在康复10天后，主动捐献了血液。这些血液被送到中国生物武汉生物制品研究所和中国科学院武汉病毒研究所进行安全性检测、灭活等处理，制备出了可用于临床治疗的特免血浆约3000毫升。

　　江夏区第一人民医院9名重症患者、其他医院3名重症患者接受了血浆治疗。江夏区第一人民医院相关专家透露，患者接受治疗12至24小时后，血氧饱和度明显上升，主要炎症指标明显下降，淋巴细胞比例上升，重点指标全面向好，临床体征和症状均开始好转。

　　“具体治疗效果还在观察，治疗方案也在不断优化完善。”江夏区第一人民医院这名专家说，新冠肺炎患者康复休息10天后，身体机能已恢复，捐献血浆不影响身体健康。

(责编：李轶群、许晓华)


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