只要体内有抗体， 就能抵抗新冠病毒吗？

2月13日晚，国药集团中国生物宣布，已完成对部分康复者血浆的采集工作，开展新冠病毒特免血浆制品和特免球蛋白的制备。

据中国生物介绍，这种新冠病毒特免血浆制品，是由康复者捐献的含高效价新冠病毒特异性抗体的血浆，经过病毒灭活处理，并对抗新冠病毒中和抗体、多重病原微生物检测后制备而成的，用于新冠肺炎危重患者的治疗。

看到这里，有些人可能认为：是不是只要我们体内有抗体，就能抵抗新冠病毒？

中国医学科学院基础医学研究所副所长、北京协和医学院免疫学系副主任黄波介绍，事实可没那么简单。

不是任何抗体都能抗病毒

黄波介绍，抗体是一种蛋白质分子，它们呈现出树杈一样的Y字形结构，树杈部分可以识别和结合抗原，这些抗原通常是异己蛋白质。

“自然界存在各种各样的异己蛋白质，抗体用来识别它们的树杈部分，也相应是各种各样的。”黄波说。

再来说说新型冠状病毒。这种病毒的核酸遗传物质位于核心，被核衣壳蛋白包裹。再外面是一层包膜，包膜上有包膜蛋白、膜蛋白和钉子蛋白——这种蛋白放大后形状类似钉子。

除了形成病毒结构的蛋白质之外，病毒的核酸遗传物质还可以指导生成不参与病毒结构的其他病毒蛋白。只是，这些病毒蛋白不存在于病毒中，而存在于被感染的细胞中。

“所有这些病毒蛋白质都属于异己蛋白质，对于任何一种异己蛋白质，机体都有可能产生专门针对它的抗体。因此，被新型冠状病毒感染的人，体内可以产生多种不同的针对病毒的抗体。”黄波说。

既然如此，是不是每种抗体都能发挥抗病毒作用？未必。

“抗体要发挥抗病毒的作用，前提条件是抗体要识别并结合病毒。而且只有识别病毒表面蛋白质的抗体，才可能有抗病毒作用。”黄波说。

这样一来，有些病毒蛋白并不存在于病毒中，针对这类病毒蛋白质的抗体，是没有抗病毒作用的。另外，病毒包膜里面的病毒蛋白质，抗体无法接触到，这部分抗体也不具有抗病毒效应。

中和性抗体是抗病毒主力军

那么，能发挥抗病毒作用的抗体，又是怎么工作的？

黄波介绍，新型冠状病毒让人生病，是通过病毒表面的钉子蛋白与肺部上皮细胞表面一种称为ACE2的蛋白质结合。

随后，ACE2的形状结构发生变化，病毒趁机进入细胞内。它们会利用人体细胞里的分子，通过化学反应合成新的病毒。这些新病毒释放到细胞外，会故技重施，继续感染周围正常细胞。

但人体并不会束手就擒。人体内产生的针对钉子蛋白的抗体，可以结合病毒表面的钉子蛋白，阻断它们与ACE2结合，这样就阻断了病毒进入细胞。

“这种针对钉子蛋白的抗体，就是所谓的中和性抗体。中和性抗体通过阻止病毒入侵细胞，而发

挥保护作用，是抗体发挥抗病毒效应的主要力量。”黄波说。

针对病毒的中和抗体一旦产生，可以高效地阻断病毒进入细胞内。病毒不能进入细胞，就不能繁殖、扩增，细胞外的病毒会逐渐分解。

别忘了，除了钉子蛋白，冠状病毒表面还有包膜蛋白和膜蛋白。黄波介绍，后面两种蛋白可能并不介导病毒进入细胞，所以抗体与它们结合，可能不影响病毒进入细胞。但是，与它们结合的非中和抗体，可以介导机体免疫细胞对病毒颗粒的吞噬。

要充分认识抗体的复杂性

总体而言，抗体发挥作用的途径分为两类：中和性表面抗体与病毒结合，可以阻止病毒进入细胞，御敌于“国门之外”；非中和性表面抗体与病毒结合，可以介导免疫细胞吞噬、清除病毒，杀敌于“国门之内”。

黄波补充说，非中和抗体主要是介导病毒进入巨噬细胞，在早期阶段发挥抗病毒作用，但在中后期可能会导致肺部免疫损伤。

“在新冠肺炎疫情面前，抗体被寄予太多希望。但抗体并非一般理解的那样简单。对于抗体的复杂性，甚至对疾病加重的一面，我们需要有足够的认识。”黄波说。

黄波认为，认识到这一点，对于疫苗研发也很重要。因为接种疫苗的目的，主要是让机体产生针对病毒表面蛋白的中和抗体。产生抗体容易，产生这种中和抗体却很难，这正是疫苗研发面临的巨大挑战之一。我们应持谨慎的态度，开展深入细致的工作。

一位生物研究领域的专家在接受科技日报记者采访时也表示，研究面向新型冠状病毒的药物有不同策略，如抑制病毒结合细胞，抑制病毒出细胞等，必须保障药物的有效性、特异性和安全性。