抗疫大于天你我同坚守

连日来，新型冠状病毒感染的肺炎疫情始终牵动着全国人民的心，我们每个人都不是局外人，我们现在所做的一切都是为了防止疫情的进一步扩散，一切都是为了保全我们的生命安全和身体健康。

可是，在“疫情大于天”的当前，却偏偏有些人仍无知无畏，视自己的生命和他人健康如儿戏，所做之事愚蠢之至。

作为一名社区党员和志愿者，我每天都在社区指定的疫情防控站点和其他志愿者一起值勤，可每天晚上当我回到家躺在床上睡不着的时候，脑海里翻腾的都是白天遇到的各种难题，心里很不是滋味，感到很痛心。痛我们的国家此刻正在遭受困难，痛我们的人民此刻正在遭受困难，更痛我们还有一些人在当前如此严峻的疫情面前的随心所欲，麻木不仁。

在将近半个月的值勤过程中，面对在家呆不住的居民，我们不停地劝阻，大部分居民都很配合，而有的居民却站在值勤点对我们横加指责。比如，一天有一个喝醉了酒的醉汉，从另一个小区来我们这个小区，口罩也不戴，我们叫他回自己的家，实在不行我们送他回去也行，可他就是不听，不仅骂我们还推搡追打我们。对这样的人，我们很生气，但我们只能把委屈放在心里，在这样的关键时刻，我们有责任也有义务冲在疫情防控的最基层，绝不能退缩。

国家有难，咱不添乱，居家不外出就是对祖国做出的最大贡献。实在“宅”不住的时候，请您想想此时此刻奋战在疫情第一线的医护工作者和解放军战士，想想那些默默工作的基层志愿者和社区人员，他们也都有家，有孩子，有老人，但他们为了老百姓的安危，冲到了第一线。

衷心希望你我共同携手，同心协力，在这个春天，我们一定会战胜这来势凶猛的“病魔”，迎来一个清洁、健康、美丽的春天！