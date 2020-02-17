由遗体解剖获得的新冠肺炎病理完成送检

据新华社报道，在国家法律政策允许下，并征得患者家属同意，全国第一例、第二例由遗体解剖获得的新冠肺炎病理16日完成送检。

记者从武汉市金银潭医院获悉，16日凌晨3时许，全国第一例新冠肺炎遗体解剖工作在武汉市金银潭医院完成，并成功拿到新冠肺炎病理。16日18时45分，全国第二例新冠肺炎遗体解剖工作也顺利完成。两具遗体解剖病理目前已被送检。

专家表示，由解剖获得的新冠肺炎病理，对于探索新冠肺炎患者临床的病理改变、疾病机制等有重大帮助，并能从根本上探究新冠肺炎的致病性、致死性，给未来临床治疗危重症患者提供依据。

病理研究为什么如此重要？病理研究能为新冠肺炎的治疗提供什么支持？针对以上问题，北京青年报记者对话了同济医学院法医学系教授刘良。刘良从事病理研究三十余年，新冠肺炎疫情爆发后，他所在的团队向湖北省政府提交了紧急报告，强调了尸检的重要性和可行性，并得到了肯定的批复。

病理搞不清楚，治疗就会盲目

北青报：病理学检查为何重要？

刘良：打个比方，CT检查就像卫星，如果地球上发生了一场战争，卫星只能看个大概。最核心的是要有人到前沿阵地去，看见敌人死了多少，我们的防御出了什么问题？敌人用什么武器，我们武器是什么样子？像侦察兵一样，指导后方打仗。病理研究就干这事儿。

CT显示，（新冠肺炎患者）肺上出现毛玻璃样。我们要搞清楚是什么导致肺出现毛玻璃样，是水肿？出血？感染？纤维化？里面起反应的是中性白细胞、单核细胞还是淋巴细胞？搞不清楚的话，治疗上就会盲目，一片乱杀。

病理研究也关注传染途径的问题。比如粪口传染， 肠道里的病毒到底分布在什么地方？口腔、食道、胃、十二指肠还是结肠？不同情况的病人治疗也完全不一样。以后，如果要对新冠肺炎做实验，设计研究模型，也需要病理研究的结果。

病理研究对治疗重点和方向提供支持

北青报：病理研究能为新冠肺炎的治疗提供什么支持？

刘良：肯定能提供支持。以往，有很多临床不清楚的问题，都能在病理医生的解剖结果中找到答案，像判官一样。新冠病毒很奇怪，远离气管，在肺的周围比较多。所以取咽拭子的时候，病人要深深地把肺周围的病毒咳出来。

为什么是这样的？目前还不知道。我们需要在显微镜下去验证，肺的哪个部位病变更明显，是靠近中间，还是外围？具体是什么样的病变，哪一块的炎性细胞比较多？

有了这些病理研究，就会去思考，“为什么病毒会到这个地方去？”假设病毒在肺的外围多，那么它可能不是从呼吸道传入的，而是从消化道进入，跟着血液循环到边缘的毛细血管，然后繁殖，从外向内对肺部进行攻击。如果是这样，可能需要处理的就是血液上的问题，而不仅是针对肺的雾化，治疗的重点和方向就不一样了。

另外，这个病毒对不同的人作用不一样，病例积累得越多，对临床治疗越有用。如果有病理解剖的知识，会更方便。

完成一例病理研究最快需十天左右

北青报：在我国做病理解剖，有什么要求？

刘良：从法律来讲，我国《传染病防治法》里面提到，病患尸体可以来做病理解剖。前提要通过家属同意，解剖之后，要做好环境的防护、个人的防护。（这个过程）过五关斩六将，层层都需把关。

首先需要死者家属的同意，签一个协议告知；第二需要有一个相对合适的场地，不让病毒扩散，有人提出需要在负压（空间）下操作，但解剖需要的防护、防止次生灾害的措施我们都有，不需要担心；第三是做尸检人员要有资质。

北青报：完成一例病理研究，需要花费多长时间？

刘良：一般的尸检，要二三十天出结果。但新冠肺炎是很着急的，不只一种（人体组织切片）染色要上，各种都要用到，这样提取的信息更多，对临床指导意义更大。如果能做，快一点，特事特办，九、十天就能出结果。

文/本报记者 魏晓涵 统筹/石爱华 宋建华