14天不发烧就能放宽心？“超长潜伏期”存在吗？专家释疑

近日，珠海发布的部分新冠肺炎病例引起关注。如有患者1月14日从湖北鄂州回到珠海，2月12日病毒核酸检测结果为阳性。对此，有市民担忧，是否存在“超长潜伏期”？14天隔离期结束后是否真的能自动解除隔离？

就上述问题，2月14日，广东省新冠肺炎防控指挥部救治组专家、广州市第八人民医院感染病中心主任蔡卫平接受羊城晚报记者独家专访时表示，公众对“潜伏期”要有正确认识，不必过于紧张。同时，他建议，对于隔离人员，尽可能进行多次检测。

正确认识“潜伏期”，不要过于紧张

羊城晚报：新冠肺炎“潜伏期”如何界定？是否存在“超长潜伏期”的情况？

蔡卫平：“潜伏期”指从患者感染病毒到出现首发症状的时间，而非按核酸检测结果为阳性来计算；必须是有症状者才能界定“潜伏期”。

新冠肺炎患者的首发症状不一定就是发烧，有些患者一开始只有轻微的呼吸道症状，例如咽干、干咳，之后过了一个星期或十天才发烧。例如珠海的一名患者，1月19日自驾到珠海，1月27日曾出现身体不适，自行服药后缓解。他早期是有症状的，只不过首发症状在呼吸道，而发烧时间比较晚，“潜伏期”肯定没超过14天。

此次疫情的“潜伏期”为什么相对难界定呢？就是因为一些患者前期的症状较轻，被忽略了。有没有“超长潜伏期”现在不好说，即使有也是个案，不是普遍现象。我认为，按照目前情况，“14天潜伏期”的观点可以维持不变，大家不必过于紧张。

建议14天内对隔离人员进行多次检测

羊城晚报：目前隔离时间是14天，在这期间需要做哪些工作？14天后，如果隔离人员未出现症状是否即可自动解除隔离？

蔡卫平：我建议，有接触史或者从疫情重点地区回来的人，在隔离期间都应进行核酸检测，且不止检测一次。病例核酸检测一次就测出阳性的概率在70%左右，经多次检测才能更准确判断。

因此，仅检测出一次核酸阴性结果，其实不能作为排除疑似的条件。特别是对一些没有症状的人，其病毒量较少，一次就能测到的几率相对较低。另外，要进行比较标准的取样，有条件的地方可以做鼻咽拭，没有条件的话就做咽拭检测，但要真正在咽部取样。一些在医学观察期的人，甚至可以去做肺部CT检测。一些人可能没有出现症状，但通过CT却发现了很轻的肺炎。

按目前情况看，被感染者14天不出现症状或者症状轻微是有可能的。不能仅仅因为14天内没发热就完全排除，要避免单纯凭症状来解除隔离的做法。但如果对所有隔离人员进行检测，也要考虑到几方面问题：一是工作量大；二要考虑会否增加暴露的风险。今后可以逐渐开放，让一些专业的第三方公司参与这项工作。

多种检测方式叠加可提高诊断准确率

羊城晚报：有专家提出在核酸检测的基础上增加肺部CT检测，以提高诊断准确率。您怎么看？

蔡卫平：CT检测可以解决一些问题，但不能解决全部问题。肺部炎症有可能是其他原因引起的。CT不能做病原学诊断，只能做临床诊断。增加CT检测，是多了一个检测的手段而已。未来可能还会有抗体检测，但也只是多了一个供参考的诊断手段。各种检测方式都有自己的盲区，多种检测方式叠加才能减少漏洞。（记者 吴国颂 郑达）