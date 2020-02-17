生物安全提档升级的中国担当和全球意义

据新华社报道，中共中央总书记、国家主席、中央军委主席、中央全面深化改革委员会主任习近平在中央全面深化改革委员会第十二次会议上提出，把生物安全纳入国家安全体系，系统规划国家生物安全风险防控和治理体系建设，全面提高国家生物安全治理能力。这一表述，将生物安全上升到了“国家安全”的高度进行考量。这意味着生物安全提档升级，这是疫情的倒逼，也是中国的警醒，更是对全球的贡献。

人类和动物拥有共同的家园，处于共同的生态系统中，但是，人类因为不节制而破坏生态平衡，譬如“吃野味”不仅破坏了生态平衡，而且对生物多样性造成了破坏，造成病毒从特定动物到人的传播，导致疫情暴发。作为生物中的一分子，人类必须尊重生命，敬畏生物多样性，否则就会殃及自身。

中国创造了令世界惊叹的发展模式，中国又有人与自然和谐相处的历史文化传统，生态文明建设更是纳入了国家战略。但是，从非典到新冠肺炎，两次疫情的暴发也发出了警训，生物安全的篱笆不扎好，疫情“黑天鹅”就会阻滞中国的现代化进程。

中国将生物安全提档升级，纳入到国家安全体系，不仅是中国的重大战略安排，也具有极强的全球意义。就中国而言，改革开放40多年来，曾经遇到各种艰难挑战，尤其是本次新冠肺炎疫情，对宏观经济、公共治理、社会民生的影响是多维度全方位的。2020年是全面建成小康社会和“十三五”规划收官之年，更要为实现第一个百年奋斗目标、“十四五”发展和实现第二个百年奋斗目标打好基础。新冠肺炎“黑天鹅”飞来，传来了生物安全的警训，也警示中国必须补上生物安全的短板。

首先是生物安全提升到国家安全层次，凸显国家对生物安全的战略性重视。其次是推动生物安全立法，构建国家生物安全法律法规体系、制度保障体系。这一立法的思路是：维护国家生物安全是总体要求，保障人民生命健康是根本目的，保护生物资源、促进生物技术健康发展、防范生物威胁是主要任务。第三是生物安全提档升级也契合国家治理体系和治理能力现代化的基本要求。第四是生物安全纳入国家安全体系，要转化为覆盖到基层社区的执行力。本次防疫除了国家动员下的延迟放假和企业复工、集中全国医疗资源集中或对口支援湖北各市，细化到基层社区的联防联控和严防死守也发挥了关键作用。因此，生物安全法治建设必须重视基层治理，搭建覆盖到社区和乡村的生物安全网络。最后，依法严禁食用野生动物，倡导符合生物安全的健康食谱，涵养健康的生活方式，摒弃所谓食补养生的糟粕，也是应有之义。

生物安全纳入国家安全体系，也是对世界和全人类的贡献。毕竟，中国是全球第二大经济体和第一大货物贸易体，和全球有着紧密的人文交流和贸易联系。中国其他地区疫情状况呈现好转之势，全球疫情更是风险可控。除了少数国家对华提升旅游限制外，全球大多数国家和地区都表现出对中国控制疫情的信心。

中国将生物安全纳入国家安全体系，意味着未来中国生物安全更有保障，也为全球生物安全体系建设提供了范本。正如世界卫生组织负责全民健康覆盖及传染病和非传染性疾病事务的助理总干事任明辉所言，此举体现了中国负责任的大国担当，对中国乃至世界具有重大意义。