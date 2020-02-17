成都献血人数较同期少6成血液储备告急 医务人员献血

记者2月15日从成都市血液中心获悉，疫情防控期间，受人员管控等因素影响，献血者人数与去年同期相比减少了近6成，血液储备已告急。

日前，四川省启动了公共卫生事件Ⅰ级应急响应后，为保障献血者的健康，成都市血液中心积极采取了包括开展电话招募、增加采血班次、延长服务时间、启动个人团体预约献血等多项措施，有序、分散引导爱心市民献血。据统计，从1月24日到2月15日，成都全市共有5832名献血者参与献血，捐献全血8616单位，单采血小板1619治疗量。但受疫情影响，这个数据比往年同期减少6成。

对此，四川大学华西医院、四川省人民医院等医院先后“发声”倡导大家无偿献血，为了保障临床用血，成都各大医院的医务人员也积极加入献血行列。

在成都市血液中心的献血室内，仍陆续有医务人员在进行献血，经过短暂休息后又要回到自己的工作岗位上。有献血的医务人员告诉记者，他们也是会怕“痛”的普通人，但被问起献血原因，得到的几乎都是同一个回答：“不能上抗疫前线帮忙，就选择用献血的方式多做贡献。”

四川省人民医院检验科的医生黄spaceD在除夕那天第一个赶到天府广场城市之心献血点。他说，知道最近献血的人可能会减少，但医院需求不会减少，明天他接触新冠肺炎疑似病例的标本后就暂时不能献血了，所以除夕这天他必须来。他的妻子也是华西医院医生，妻子的名字就在志愿报名参与第一批驰援湖北医务工作者的名单中。

献血者曾永康，夫妻俩都是四川省肿瘤医院的职工，一个在后勤，一个在前线。1月7日，是他妻子缪莎随援助湖北医疗队前往武汉的第6天，这一天，他也用献血的方式表达支持。成都市血液中心一名采血护士，正月初一那天服务完献血者，他也用献血作为当天工作的结尾。据统计，从1月24日至2月15日，已有来自62家医院的1086名医务人员献血，但现仍无法满足血液需求。

“一是为有效避免人员聚集，启动预约献血通道；二是进一步做好预防工作，加强献血前的健康征询工作；三是严格清洁消毒工作，确保环境和人员安全；四是对采血环境、物品及人员均有针对性的消毒措施。”成都市血液中心相关负责人介绍，在疫情防控期间主要是通过以上四个方面保障市民安全献血，目前血液储备已经告急，有献血意愿的市民可通过成都市血液中心公众号和电话进行预约献血。(吕杨)