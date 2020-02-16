国家卫健委：社区防疫管理可分级分类 但不应限制工作人员回小区

人民网北京2月16日电（记者孙博洋） 16日，国务院联防联控机制新闻发布会在京举行，就疫情防控工作进展情况进行了介绍。会上，国家卫生健康委疾控局副局长周宇辉对疫情期间社区防控的相关情况进行了回应。

对于记者提出的“出门上班的人员不能返回小区，或者对上暗号才能出入小区，一些没有房产证的人会一律会被遣返”等多地复工复产的过程中一些小区采取的措施，是否有助于疫情防控的问题，周宇辉回应表示，国家卫健委对社区防控工作方案提出并明确了工作要求，应根据疫情状况对无病例社区、出现病例或聚集性疫情社区，以及发生持续传播社区进行分级分类管理，可以在小区的出入口设置体温的检测点，严格人员的出入登记，但是不应限制外出工作人员回到小区。

同时，周宇辉表示，在当前疫情防控期间，还有很多医务人员和维持国计民生和社会运行的公安、交通、能源和环境等领域的工作人员，他们都直接或间接地参与到防控工作中，我们要理解、善待、尊重、感谢这些奋斗在一线的工作人员。