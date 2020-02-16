国家卫健委：在有发热门诊的医疗机构周边设立疑似、轻症患者首诊隔离点

人民网北京2月16日电 （许晓华）今日，国务院联防联控机制就疫情防控工作进展情况举行发布会。会上，国家卫生健康委疾控局副局长周宇辉在回答记者提问时表示，为了缓解部分地区发热门诊医疗资源紧张的问题，及时有效的开展防控工作和医疗救治工作，国家卫生健康委组织制定了新冠肺炎疑似病例、轻症患者首诊隔离点观察工作方案。其中，首诊隔离点应设在设有发热门诊的医疗机构周边。

周宇辉说，《方案》中要求，首诊隔离点应当设在设有发热门诊的医疗机构的周边，原则上可以步行前往。隔离观察对象所居住的房间应当具有良好的独立通风条件，有独立的卫生间，同时首诊隔离点还应当具有独立的、可封闭管理的医疗废物的暂存地。首诊隔离点的电梯还应当具有能够容纳急救转运担架的条件。

对于隔离观察对象，根据其病情的变化来决定是否继续进行观察、还是转诊到其他医疗机构，还是解除隔离。如果隔离观察对象出现了病情加重，或者其他的突发病情，应当及时转诊到首诊的医疗机构。如果诊断为确诊病例，应当及时转诊到定点医疗机构进行救治。符合解除隔离条件的观察对象应该立即离开首诊隔离点，解除隔离，或者转为居家医学观察。