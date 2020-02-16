国家卫健委回应基层防疫人员减负：推动信息共享 杜绝无谓浪费

人民网北京2月16日电（记者孙博洋） 16日，国务院联防联控机制新闻发布会在京举行，就疫情防控工作进展情况进行了介绍。会上，国家卫生健康委基层司副司长诸宏明就疫情防控数据科学准确和减轻基层防控人员负担问题进行了回应。

关于疫情防控基层工作人员负担问题，诸宏明表示，在疫情防控工作开始以后，我们就注意到基层医务人员工作比较繁杂，任务很艰巨，每一分每一秒对他们来说都非常宝贵。所以，时间要用在刀刃上，不能做一些无谓的工作浪费时间。

“我们也收到一些反映，说基层人员现在负担很重，很多时间都浪费在了填表、报表上，又出现了“ 表哥”、“表姐”，而且经常干到很晚，我们及时注意了这个问题，并进行纠正。”诸宏明说。

诸宏明表示，首先国家卫健委通过联防联控机制专门下发了文件，要求减轻基层负担，全力做好基层的防控工作。他表示，疫情防控现在到了关键时期，大家任务很重，除了《传染病防治法》法定的必须要填的一些表格外，其他和疫情防控工作无关的报表、总结可以暂停。另外，有些信息要推进共享，不能多个部门同时都要数据，可以通过国家的、各地的联防联控机制来进行统筹，信息及时共享。

同时，诸宏明表示，“我们也要求基层医务人员的主要精力放在一线，能不开的会尽量不开，有些文件能不发的就不发，不能以会议落实会议，以文件落实文件，这都已经提出了明确的要求。”他表示，及时做到信息共享，要借助信息化的手段，国家已经明确要通过互联网，通过信息直报系统上报数据，这不仅使数据上报快捷方便，也更加精准。