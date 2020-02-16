火神山医院首批治愈患者出院（应收尽收 刻不容缓）

本报武汉2月14日电 （记者鲜敢）13日下午4时许，在武汉火神山医院正门前，举行了一场简单而又温馨的出院仪式，有鲜花、有掌声、有拥抱、有泪水。“感谢解放军医护人员，他们在治疗和生活上对我进行了悉心的照料，让我这么快就康复了。”擦了擦湿润的眼眶，郑先生动情地说。

他是火神山医院首批治愈出院的7名患者之一。2月4日，他和其他病友一起从武汉市汉口医院等几家定点医院转院到火神山医院，是高晓明护士和战友们一直在照顾他们。相处多日，此时郑先生才第一次看到“高晓明们”的样貌。“在病区里，他们穿着防护服，露出一双大眼睛，护目镜上经常蒙着凝结的水雾，但眼神里总是充满关切。”火神山医院良好的病区环境让郑先生对痊愈充满了信心。

多位患者连连向前来送行的医护人员鞠躬致谢。据武汉市卫健委火神山工作组成员李栋介绍，当天出院的患者统一安排车辆，送回所居住小区门口。下一步，将继续追踪观察患者出院后的身体情况，并建议他们居家隔离14天。

“感谢解放军，武汉加油！”接送车辆即将驶离，一名患者打开车窗，喊出了这句话。

看着大家一个接一个登上接送车辆，高晓明脸上写满了欣慰。“我们尽力让每一名患者都康复出院。”她的声音铿锵有力。

又电 （记者程远州）记者从武汉大学中南医院了解到：雷神山医院由中南医院整体接管，目前采取边建设边收治患者的方法。2月14日下午，武汉雷神山医院第五次收治新冠肺炎患者，截至当天20时，已收治患者近500人。

据了解，中南医院联合由国家批准、具有资质的第三方检验机构，确保每位入院患者都能得到及时、准确的核酸检测。

在雷神山医院，为安抚患者焦虑情绪，医护人员们有不少疏导抚慰做法。在医院感染科15病区，医护人员将近百张写有鼓励话语的贴纸张贴在窗户上。

《 人民日报 》（ 2020年02月15日 02 版）