孙春兰率中央指导组在武汉指导工作强调：发起武汉保卫战、湖北保卫战全面总攻

新华社武汉2月14日电 （记者胡浩、赵文君）14日，中共中央政治局委员、国务院副总理孙春兰率中央赴湖北指导组来到湖北省疫情防控指挥部，深入学习贯彻疫情发生以来习近平总书记系列重要指示批示精神，落实中央应对疫情工作领导小组各项决策，进一步部署打好武汉保卫战、湖北保卫战。

孙春兰指出，在党中央、国务院的坚强领导下，在全省干部群众的积极努力下，湖北省疫情防控发生了一些积极变化。但是，疫情形势仍然严峻。湖北、武汉是全国打赢疫情防控阻击战的决胜之地，武汉胜则湖北胜，湖北胜则全国胜。要深刻认识湖北、武汉疫情防控的极端重要性和紧迫性，勇往直前、义无反顾，切实增强责任感使命感，以更坚定的信心、更顽强的意志、更果断的措施，发起全面总攻。要坚定不移做到应收尽收，切实落实“四早”要求，坚决控制源头、切断传播途径。坚持中西医结合，关口前移，关心关爱医务人员，加大轻症、重症患者救治力度。进一步发动全体党员干部，下沉到一线，做好依法防控、社区防控、群防群控，保障群众基本生活，维护社会安全稳定，坚决打赢疫情防控的人民战争、总体战、阻击战。

湖北省疫情防控指挥部表示，必须坚决贯彻习近平总书记重要讲话和指示批示精神，进一步采取有效措施控制源头、阻断传播，进一步提升救治能力，实现应收尽收、应治尽治，进一步改进干部的精神状态和抓落实的作风，以背水一战的精神，抢抓重要窗口期，打好武汉保卫战、湖北保卫战。

武汉市疫情防控指挥部表示，围绕“救患者、防扩散”的目标，力争做到确诊患者百分之百应收尽收、疑似患者百分之百核酸检测、发热病人百分之百进行检测、密切接触者百分之百隔离、小区村庄百分之百实行24小时封闭管理的具体举措。

《 人民日报 》（ 2020年02月15日 02 版）