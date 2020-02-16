人民日报评论：在大战中践行初心使命 在大考中交出合格答卷

统筹做好疫情防控和经济社会发展，既是一次大战，也是一次大考。

2月12日，习近平总书记主持召开中央政治局常委会会议，分析当前新冠肺炎疫情形势，研究加强疫情防控工作，强调各级党委、政府和各级领导干部要扛起责任、经受考验，既有责任担当之勇、又有科学防控之智，既有统筹兼顾之谋、又有组织实施之能，切实抓好工作落实，在大战中践行初心使命，在大考中交出合格答卷，确保打赢疫情防控的人民战争、总体战、阻击战，努力实现全年经济社会发展目标任务。

当前，疫情防控是一场保卫人民群众生命安全和身体健康的严峻斗争，我们必须彻底战胜疫情，坚决赢得这场斗争的全面胜利。同时，突如其来的疫情必然给实现今年经济社会发展目标带来困难和挑战，我们必须把疫情造成的影响降到最低，奋力实现党中央确定的各项目标任务。现在，坚决夺取疫情防控和实现今年经济社会发展目标的双胜利，是摆在全党全国人民面前的重大任务，是各级党委、政府和各级领导干部的重大责任。在这次大战与大考中强化担当、扎实工作，践行初心使命，交出合格答卷，才能无愧于党和人民。

这是一次大战，检验我们把初心使命变为团结带领人民坚决战胜疫情的担当，我们必须扛起责任、坚决打赢。做好疫情防控工作，直接关系人民生命安全和身体健康。在大战中践行初心使命，就要把投身疫情防控第一线作为践行初心使命的试金石和磨刀石，以疫情防控工作成效来检验和拓展“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，以越是艰险越向前的斗争精神知重负重、攻坚克难，以责任担当之勇和科学防控之智把疫情防控工作抓细抓实，集中精力、心无旁骛把每一项工作、每一个环节都做到位，尽可能降低疫情造成的损失，尽可能减少疫情防控对群众生产生活的影响，广泛发动和依靠群众，坚决打赢这场人民战争。

这是一次大考，考验我们统筹推进经济社会发展各项任务的能力，我们必须经受考验、坚决考好。在全力以赴抓好疫情防控同时，统筹做好“六稳”工作，保持经济平稳运行和社会和谐稳定，努力完成党中央确定的各项目标任务。面对这张考卷，各级党委、政府和各级领导干部是答卷人，人民是阅卷人。在大考中交出合格答卷，就要以统筹兼顾之谋和组织实施之能切实把各项工作抓实、抓细、抓落地，统筹疫情防控与经济社会秩序恢复，在做好疫情防控工作的同时全面抓好改革发展稳定各项工作，特别是要抓好涉及决胜全面建成小康社会、决战脱贫攻坚的重点任务，充分用好对冲疫情影响的各项政策措施，确保实现全年经济社会发展目标任务，确保全面建成小康社会圆满收官。

回望历史，我们党在内忧外患中诞生，在磨难挫折中成长，在战胜风险挑战中壮大。敢于斗争、敢于胜利，是中国共产党人鲜明的政治品格，也是我们的政治优势。面对这次大战与大考，把思想和行动统一到习近平总书记重要讲话、重要指示精神和党中央决策部署上来，坚定信心、砥砺前行，在大战中践行初心使命，在大考中交出合格答卷，我们就一定能彻底战胜疫情，取得决胜全面建成小康社会、实现第一个百年奋斗目标的伟大胜利！

《 人民日报 》（ 2020年02月16日 01 版）