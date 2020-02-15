穿山甲是新冠病毒宿主？科技部：尚在加紧相关研究

人民网北京2月15日电 （欧阳易佳）“中国疾病预防控制中心病毒所检测了585份华南海鲜市场，及武汉多家生鲜市场的环境标本及动物标本，其中33份新冠病毒阳性中，有31份来自经营野生动物的区域。”今日，国务院联防联控机制举行新闻发布会。科技部社会发展科技司司长吴远彬表示，通过集中的数据提示，此次疫情可能与野生动物交易有关。

“病毒溯源对揭示病毒来源及其进化规律，消除疫情源头，对防止疫情扩散非常重要”，吴远彬说，“中国疾控中心、中国科学院、中国医学科学院等单位联合开展，部署新冠病毒溯源和传播路径研究，围绕病毒溯源、流行病学方面开展工作。”

吴远彬介绍，中国动物卫生与流行病学中心的团队检测4800余份近年来收集猪、禽、犬、猫等动物样品，均为阴性。可初步排除新型冠状病毒来源于家禽家畜。中国科学院武汉病毒所通过对新冠病毒基因组序列比对，显示蝙蝠最有可能是新冠病毒天然宿主。

吴远彬表示，近期，华南农业大学团队提出，穿山甲可能是新冠病毒中间宿主之一。对此，科技部正组织有关科研团队进行论证，对新冠病毒从穿山甲到人传播，在进一步加紧相关研究。