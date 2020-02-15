热词：滚动 招聘　健康中国人　改善医疗服务　健康中国　健康有方　食品　酒业　茶业　人民优选　健康315
人民网>>人民健康网

中科院严景华：新冠病毒重组蛋白疫苗已在动物体内测试

2020年02月15日16:37 来源：人民网-人民健康网

人民网北京2月15日电（董童）今日举行的国务院联防联控机制新闻发布会，介绍了药物研发和科研攻关最新进展。中科院微生物研究所研究员严景华表示，中科院微生物研究所承担的工作是重组蛋白疫苗，现已开始在动物体内测试，查看免疫效果、进行安全性评价，并在进行生产工艺研发。

“各种疫苗有各自特点、优点和缺点，是相辅相成的。”严景华介绍，重组蛋白疫苗是将一个病原体最有效的抗原成份基因拿出进行体外重组，然后制成疫苗。

严景华说，在这次疫苗研发过程中，科技部、科学院、中检院和药审中心全程跟踪，有专员随时沟通，加快了疫苗研发速度。将疫苗研发周期从串联方式改为了并联方式，同步推进多项试验，争取疫苗早日上市。

“目前全世界还没有上市的冠状病毒疫苗，所以缺乏经验，也缺乏疫苗的风险评估。希望在各方面支持下，保证安全的基础上能尽快上市。”严景华说。

(责编：董童、李彤)


推荐阅读

睡不好觉血管遭罪！常做八件事血管不添堵   道路堵塞，交通会瘫痪；血管作为人体血液的运输通道，一旦堵了，也会瘫痪，可能出现器官缺血，引起各种不适，甚至危及生命。日常生活中，我们应养成良好习惯，避免给血管添堵。 【详细】

冬季养生重在补肾 益肾强肾多吃“黑”   冬季养肾是由自然界“生长化收藏”四时节律决定的。按中医五行学说，肾脏对应冬季。一年之中，冬季应是最注重调养肾脏的季节。 【详细】

人到中年衰老进行时 抗病防衰抓3个年龄点   虽然衰老不可避免，但我们该如何做才能延缓它的进程？一起来看看。 【详细】


相关新闻

精彩图集

健康管理中心

健康直通车

热门点击排行榜

迈向健康中国2030迈向健康中国2030
第九届全球健康促进大会第九届全球健康促进大会

联系我们

人民健康网微信

微信号：rmwjkpd

公众号：人民网健康

人民健康网微博

微博昵称：

人民网健康卫生频道

电话：010-65363613/14

邮箱：health@people.cn