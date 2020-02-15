中科院严景华：新冠病毒重组蛋白疫苗已在动物体内测试

人民网北京2月15日电（董童）今日举行的国务院联防联控机制新闻发布会，介绍了药物研发和科研攻关最新进展。中科院微生物研究所研究员严景华表示，中科院微生物研究所承担的工作是重组蛋白疫苗，现已开始在动物体内测试，查看免疫效果、进行安全性评价，并在进行生产工艺研发。

“各种疫苗有各自特点、优点和缺点，是相辅相成的。”严景华介绍，重组蛋白疫苗是将一个病原体最有效的抗原成份基因拿出进行体外重组，然后制成疫苗。

严景华说，在这次疫苗研发过程中，科技部、科学院、中检院和药审中心全程跟踪，有专员随时沟通，加快了疫苗研发速度。将疫苗研发周期从串联方式改为了并联方式，同步推进多项试验，争取疫苗早日上市。

“目前全世界还没有上市的冠状病毒疫苗，所以缺乏经验，也缺乏疫苗的风险评估。希望在各方面支持下，保证安全的基础上能尽快上市。”严景华说。