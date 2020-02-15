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科技部：规范科研成果进展及对外发布

2020年02月15日16:29 来源：人民网-人民健康网

人民网北京2月15日电 （刘卿）“科技人员对救治经验进行记录、总结，形成报告、论文，提倡加强同行交流与共享。”今日，国务院联防联控机制就药物研发和科研攻关最新进展情况召开新闻发布会。会上，科技部社会发展科技司司长吴远彬表示，科技部联合多部门在中华医学期刊网开设“新冠肺炎防治和诊治”专栏，规范科研成果进展及对外发布工作。

吴远彬认为，目前，科技人员主要工作是打赢防疫攻坚战，做好疫情过程中对病人的救治，并对在救治过程中的经验进行记录、总结，形成报告、论文，提倡加强同行交流与共享。

他说，科技部与国家卫健委联合中华医学会建立专业性学术讨论交流平台，在中华医学期刊网开设“新冠肺炎防治和诊治”专栏，引导科技人员规范科研成果进展及对外发布。科技人员在攻关过程中，形成做法、经验、报告、科研成果、研究论文、试验数据、临床病例及重要工作建议，可通过该专业平台对外发布，开展研讨与交流。

(责编：刘卿、李彤)


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