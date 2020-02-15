科技部：部分疫苗品种已进入动物试验阶段
人民网北京2月15日电 （欧阳易佳）“在科研攻关应急项目中，我们并行安排了多条技术路线，包括灭活疫苗、mRNA疫苗、重组蛋白疫苗、病毒载体疫苗、DNA疫苗等并行推进，保障成功率。”今日，国务院联防联控机制就药物研发和科研攻关最新进展情况召开新闻发布会。科技部生物中心主任张新民表示，当前部分疫苗品种已经进入动物试验阶段。
张新民表示，疫苗对保障人民健康、减少疫情给经济社会带来的重大损失具有关键作用。科研攻关组成立伊始，就将疫苗研发作为重中之重主攻方向，组织全国优势单位联合攻关，加速推进疫苗研发。
张新民介绍，由于新冠病毒是一个新病原体，疫苗研发难度较大、周期较长。在国务院联防联控机制下，积极协调多个部门给予疫苗研发团队全方位保障和支持，使研发工作进度更加紧凑、更加高效。
“在‘重大传染病防治’、‘重大新药创制’等国家重大专项的支持下，近十多年来我们已经在应对新发、突发传染病能力建设方面取得长足进步，掌握疫苗研发最先进技术，拥有一支高水平研发团队和疫苗生产企业”，张新民说，“同时，我们积极倡导国际合作，我国研究团队的研发进度与国际进展基本保持同步。”
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