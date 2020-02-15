科技部：初步排除新冠肺炎来源与家禽家畜的关系

人民网北京2月15日电 （欧阳易佳）“在已有七个诊断检测试剂获批基础上，正加快推进现场快速检测产品研发和应用；在疫苗研发上，并行开展灭活疫苗、核酸疫苗、重组疫苗等多条技术路线。”今日，国务院联防联控机制举行新闻发布会。科技部社会发展科技司司长吴远彬表示，初步排除新冠肺炎来源与已知家禽家畜的关系，提出蝙蝠是最有可能携带新冠肺炎的源头。

吴远彬表示，新冠肺炎疫情发生以来，科技部及时梳理“新药创制”、“传染病防治”、“生物安全”等已有科技成果，主要开展四方面工作。

首先是明确科研主攻方向。根据新冠肺炎应急需求，围绕“可溯、可诊、可治、可防”的防控需求，明确临床救治方案优化和药物筛选、检测技术和产品、病毒病原学和流行病学、疫苗研发、动物模型构建五个主攻方向；

其次是快速部署应急任务。部署四批共20个应急项目，会同药监局发布现场快速检测产品研发应急招标指南，不到一周收到327项申请。中科院紧急启动新冠肺炎防控项目，20个省市设立新冠肺炎科技应急专项；

三是建立协同推进机制。相关部门在血浆采集、干细胞治疗技术备案、检测技术审批、统筹病毒毒株等方面积极加快进度。科技攻关组建立和医疗救治组协同机制，加快应急项目阶段性研究成果在临床救治快速应用；

四是加强规范管理和服务。科技部印发《关于加强新冠肺炎科技攻关相关管理的通知》，把研究成果运用到战胜疫情之中。要求实验室发挥平台作用，服务科技攻关需求，各主管部门加强对实验室，特别是对病毒的管理，确保生物安全。

吴远彬表示，在病毒病原和流行病学方面，初步排除新冠肺炎来源与已知家禽家畜的关系，提出蝙蝠是最有可能携带新冠肺炎的源头。在动物模型方面，成功构建新冠肺炎感染小鼠、猴子等动物模型，为开展药物和疫苗安全性、有效性评价提供基础条件。